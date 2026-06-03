La grande lirica ritorna ad Alghero: due eventi a luglio del De Carolis

ALGHERO – La grande lirica ritorna nel cuore antico di Alghero e inaugura due nuovi grandi eventi dell’estate sarda. Debuttano il prossimo luglio l’Alghero Festival, e il festival città Regie cartelloni alla loro prima edizione destinati a inserirsi tra i grandi appuntamenti dedicati alla musica e allo spettacolo dal vivo, con l’ambizione di coniugare cultura, eccellenza artistica e valorizzazione del territorio. La suggestiva cornice sarà quella del Forte della Maddalena, antico bastione incastonato tra il porto di Alghero e il suo vivace centro storico, dove la lirica diventerà esperienza immersiva da vivere nelle sere d’estate. Con un cartellone di quattro serate pensate per un pubblico di appassionati e turisti internazionali, il debutto dell’Alghero Festival propone due titoli amatissimi, entrambi nuovi allestimenti firmati dall’Ente de Carolis: L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti (3 e 5 luglio) e Pagliacci di Ruggero Leoncavallo (17 e 19 luglio).Tutti gli spettacoli avranno inizio alle ore 22, trasformando l’opera in un affascinante rito notturno sotto le stelle. Il Festival delle città regie presenterà invece tre appuntamenti consecutivi con debutto il 26 luglio ad Alghero al Forte della Maddalena una seconda serata il 28 luglio a Castelsardo e ultimo appuntamento il 30 luglio a Sassari. Il cartellone è organizzato dall’Ente de Carolis con il sostegno del Ministero, della Regione, della Fondazione di Sardegna del Comune di Sassari e del Comune di Alghero.

“L’importanza di questo Festival è data dal fatto che ci permette di elevare considerevolmente il livello dell’offerta culturale della città – commenta il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto. “Inserire nel cartellone della nostra programmazione estiva un evento di questa portata, con questa qualità, consente alla città di proporsi con ulteriori elementi ad un platea internazionale sempre più vasta”. «Dopo il successo dello scorso anno con Carmina Burana di Carl Orff — dice il Presidente dell’Ente De Carolis Antonello Mattone – evento che ha dimostrato il forte richiamo dell’opera anche fuori dai tradizionali circuiti teatrali abbiamo pensato di compiere un ulteriore passo con due festival che speriamo possano stabilizzarsi nel tempo. La sede sarà in uno spazio di grande bellezza tra le rovine cinquecentesche del Forte della Maddalena abbattuto alla fine dell’ottocento” A curare la regia di Elisir d’amore e Pagliacci sarà il direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale, a dirigere l’Orchestra del de Carolis in Elisir d’amore sarà Jacopo Rivani , salirà sul podio invece per Pagliacci Daniele Agiman.

Il Coro del de Carolis sarà diretto da Francesca Tosi, il Coro delle Voci Bianche da Salvatore Rizzu. Protagonista del Festival delle città regie sarà la star internazionale della lirica Francesco Demuro, tra i tenori italiani più richiesti nei principali teatri del mondo. L’artista presenterà un programma inedito che mette insieme arie del repertorio operistico e della tradizione musicale sarda in tre appuntamenti consecutivi:. 26 luglio – Alghero, Forte della Maddalena , 28 luglio – Castelsardo, 30 luglio – Sassari «La Regione Sardegna individua nei festival culturali uno strumento strategico per la promozione turistica e la diffusione delle identità locali — sottolinea il direttore artistico del de Carolis Alberto Gazale —. La cultura rappresenta un investimento territoriale capace di creare indotto economico, nuove opportunità professionali e maggiore attrattività internazionale. L’Alghero Festival e il Festival delle città regie si inseriscono in questa visione, rafforzando il ruolo del territorio come polo culturale del centro-nord dell’isola in una visione condivisa che mette in rete storia, musica e territorio, trasformando la lirica in un vero motore di sviluppo culturale e identitario”.

“Dopo la straordinaria emozione collettiva del Carmina Burana della scorsa estate, questa stagione segna il punto di svolta della città verso un’offerta culturale di livello – afferma l’Assessore al Demanio Enrico Daga. “Lo scenario del Forte della Maddalena, sottratto al degrado e riqualificato con fondi PNNR, è il più suggestivo tra le bellezze del centro – sottolinea – e con l’Ente De Carolis vogliamo farne il fulcro di una nuova fase della programmazione culturale che vede non solo la città di Alghero, ma l’intero territorio protagonista”.