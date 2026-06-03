212° Annuale di Fondazione dell’Arma dei Carabinieri: celebrazioni

SASSARI – Venerdì 5 giugno 2026, alle ore 09.30, presso la caserma sede del Comando Provinciale, a Sassari, come in tutti i capoluoghi di provincia d’Italia, si terrà la celebrazione del 212° Anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La significativa ricorrenza ricade il 5 giugno, data in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Inoltre quest’anno viene commemorato l’85° Anniversario della “Battaglia di Eluet El Asel” e l’85° Anniversario della “Battaglia di Culqualber”. La cerimonia, a cui prenderanno parte le Autorità civili, militari e religiose della Provincia di Sassari, vedrà lo schieramento di un reparto di formazione composto da militari in rappresentanza delle articolazioni territoriali e di quelle specializzate presenti sul territorio provinciale. È inoltre prevista la partecipazione dei Labari delle Sezioni dell’Associazione Nazionale Carabinieri e delle altre Associazioni Combattentistiche e d’Arma, nonché del Gonfalone del Comune di Sassari e degli altri Comuni della Provincia.