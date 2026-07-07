Punta Negra, salvataggio in mare della Guardia Costiera

ALGHERO – Ieri Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres ha ricevuto una segnalazione relativa a un natante in grave difficoltà nelle acque antistanti Punta Negra, a causa delle avverse condizioni meteo- marine determinate dalla forte libecciata che ha interessato il Golfo di Alghero.

Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa ha immediatamente

attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, disponendo l’uscita della

motovedetta CP 871 della Guardia Costiera di Alghero. L’unità navale ha

raggiunto il punto dell’emergenza in pochi minuti, nonostante il mare agitato

e il forte vento che rendevano particolarmente complesse le operazioni.

Giunti sul posto, i militari hanno constatato che il natante, un cabinato di

circa 9 metri, stava rapidamente imbarcando acqua ed era prossimo

all’affondamento. Con prontezza e professionalità, l’equipaggio della

motovedetta ha tratto in salvo il proprietario dell’unità, unico occupante a

bordo, mettendolo immediatamente in sicurezza.

Contestualmente sono stati esperiti tutti i possibili tentativi per preservare il

natante che, tuttavia, a causa dell’entità delle vie d’acqua e delle pessime

condizioni meteomarine affondava poco dopo.

Ultimate le operazioni di soccorso, personale della Guardia Costiera ha

effettuato i necessari sopralluoghi nello specchio acqueo interessato

dall’evento, accertando l’assenza di tracce di idrocarburi o di altre sostanze

inquinanti. Allo stato, pertanto, non sono stati rilevati fenomeni di

inquinamento marino riconducibili all’affondamento dell’unità.

Nel corso della giornata di domani saranno effettuati ulteriori sopralluoghi

tecnici propedeutici alle operazioni di recupero del natante affondato, al fine

di individuare le modalità di intervento più idonee e garantire che le attività

si svolgano in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto

dell’ambiente marino.

L’episodio conferma l’importanza della tempestiva attivazione dei soccorsi e

della costante prontezza operativa della Guardia Costiera, quotidianamente

impegnata nella salvaguardia della vita umana in mare.

Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V (CP)

Gianluca De Luca, rinnova l’invito a tutti i diportisti ad affrontare la

navigazione con il massimo senso di responsabilità. Prima di prendere il

mare è fondamentale consultare i bollettini meteo-marini e verificare che le

condizioni previste siano compatibili con la navigazione programmata. È

altresì indispensabile effettuare un accurato controllo dell’unità, verificando

l’efficienza del motore, degli impianti di bordo e delle dotazioni di sicurezza.

Una corretta manutenzione del mezzo, unitamente a un’attenta valutazione

delle condizioni meteomarine, rappresenta il primo e più efficace presidio

per la sicurezza della navigazione e contribuisce a prevenire situazioni di

emergenza che possono mettere a rischio la vita delle persone in mare.