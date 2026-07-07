Punta Negra, salvataggio in mare della Guardia Costiera

ALGHERO – Ieri Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres ha ricevuto una segnalazione relativa a un natante in grave difficoltà nelle acque antistanti Punta Negra, a causa delle avverse condizioni meteo- marine determinate dalla forte libecciata che ha interessato il Golfo di Alghero.
Ricevuta la richiesta di assistenza, la Sala Operativa ha immediatamente
attivato il dispositivo di ricerca e soccorso, disponendo l’uscita della
motovedetta CP 871 della Guardia Costiera di Alghero. L’unità navale ha
raggiunto il punto dell’emergenza in pochi minuti, nonostante il mare agitato
e il forte vento che rendevano particolarmente complesse le operazioni.
Giunti sul posto, i militari hanno constatato che il natante, un cabinato di
circa 9 metri, stava rapidamente imbarcando acqua ed era prossimo
all’affondamento. Con prontezza e professionalità, l’equipaggio della
motovedetta ha tratto in salvo il proprietario dell’unità, unico occupante a
bordo, mettendolo immediatamente in sicurezza.
Contestualmente sono stati esperiti tutti i possibili tentativi per preservare il
natante che, tuttavia, a causa dell’entità delle vie d’acqua e delle pessime
condizioni meteomarine affondava poco dopo.
Ultimate le operazioni di soccorso, personale della Guardia Costiera ha
effettuato i necessari sopralluoghi nello specchio acqueo interessato
dall’evento, accertando l’assenza di tracce di idrocarburi o di altre sostanze
inquinanti. Allo stato, pertanto, non sono stati rilevati fenomeni di
inquinamento marino riconducibili all’affondamento dell’unità.
Nel corso della giornata di domani saranno effettuati ulteriori sopralluoghi
tecnici propedeutici alle operazioni di recupero del natante affondato, al fine
di individuare le modalità di intervento più idonee e garantire che le attività
si svolgano in condizioni di massima sicurezza e nel pieno rispetto
dell’ambiente marino.
L’episodio conferma l’importanza della tempestiva attivazione dei soccorsi e
della costante prontezza operativa della Guardia Costiera, quotidianamente
impegnata nella salvaguardia della vita umana in mare.
Il Comandante dell’Ufficio Circondariale Marittimo di Alghero, T.V (CP)
Gianluca De Luca, rinnova l’invito a tutti i diportisti ad affrontare la
navigazione con il massimo senso di responsabilità. Prima di prendere il
mare è fondamentale consultare i bollettini meteo-marini e verificare che le
condizioni previste siano compatibili con la navigazione programmata. È
altresì indispensabile effettuare un accurato controllo dell’unità, verificando
l’efficienza del motore, degli impianti di bordo e delle dotazioni di sicurezza.
Una corretta manutenzione del mezzo, unitamente a un’attenta valutazione
delle condizioni meteomarine, rappresenta il primo e più efficace presidio
per la sicurezza della navigazione e contribuisce a prevenire situazioni di
emergenza che possono mettere a rischio la vita delle persone in mare.
Punta Negra, salvataggio in mare della Guardia Costiera
ALGHERO – Ieri Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Porto Torres ha ricevuto una segnalazione relativa a un natante in grave difficoltà nelle acque antistanti Punta Negra, a causa delle avverse condizioni meteo- marine determinate dalla forte libecciata che ha interessato il Golfo di Alghero.