Accoltellati due ragazzi a Olmedo: uno è grave, indagini

ALGHERO – Un ragazzo di 26 anni è rimasto gravemente ferito dopo essere stato colpito con quattro coltellate alla schiena a Olmedo, nel Sassarese. Trasportato d’urgenza all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, è ricoverato in gravi condizioni. Un secondo giovane è stato invece aggredito e picchiato, riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento all’ospedale di Alghero.

I carabinieri, fa sapere l’agenzia Ansa, indagano per chiarire la dinamica dell’episodio, avvenuto nei pressi di un ristobar, e stabilire se si sia trattato di una lite, una rissa o un’aggressione.

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