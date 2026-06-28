“Maggioranza Todde sempre più spaccata: fallimento politico in Regione”

CAGLIARI – “L’ennesima spaccatura all’interno della maggioranza che sostiene la Presidente Alessandra
Todde, emersa durante l’esame della manovra finanziaria, certifica il fallimento di un
progetto politico incapace di garantire stabilità e governo. Mentre le forze della coalizione
litigano su priorità, risorse e scelte strategiche, la Sardegna continua a pagare il prezzo di
un’inaccettabile paralisi amministrativa.
La nostra Isola vive una fase di profonda emergenza economica, sanitaria e occupazionale.
Imprese e lavoratori attendono risposte che non arrivano, le famiglie fanno i conti con un
costo della vita sempre più elevato e i territori continuano a subire l’assenza di una visione
e di interventi concreti.
La situazione della sanità regionale è ormai emblematica. Quanto accaduto ieri all’Arnas
Brotzu di Cagliari, con il presidio ospedaliero costretto a gestire una gravissima situazione
di saturazione dei posti letto e delle emergenze, rappresenta l’ennesimo segnale di un
sistema al limite, sostenuto esclusivamente dall’impegno e dalla professionalità del
personale sanitario, lasciato troppo spesso senza adeguato supporto dalla politica.
Di fronte a questo scenario, la Presidente Todde e la sua maggioranza continuano invece
a consumare il proprio tempo in scontri interni e trattative politiche, rinviando ancora una
volta le decisioni che i sardi attendono.
Il Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale chiede un immediato cambio di passo. La
Sardegna ha bisogno di un governo capace di decidere, programmare e affrontare le
emergenze con competenza e responsabilità, non di una maggioranza divisa che antepone
i propri equilibri politici agli interessi dei cittadini”.
Forza Italia, gruppo regionale