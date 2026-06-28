“Maggioranza Todde sempre più spaccata: fallimento politico in Regione”

CAGLIARI – “L’ennesima spaccatura all’interno della maggioranza che sostiene la Presidente Alessandra

Todde, emersa durante l’esame della manovra finanziaria, certifica il fallimento di un

progetto politico incapace di garantire stabilità e governo. Mentre le forze della coalizione

litigano su priorità, risorse e scelte strategiche, la Sardegna continua a pagare il prezzo di

un’inaccettabile paralisi amministrativa.

La nostra Isola vive una fase di profonda emergenza economica, sanitaria e occupazionale.

Imprese e lavoratori attendono risposte che non arrivano, le famiglie fanno i conti con un

costo della vita sempre più elevato e i territori continuano a subire l’assenza di una visione

e di interventi concreti.

La situazione della sanità regionale è ormai emblematica. Quanto accaduto ieri all’Arnas

Brotzu di Cagliari, con il presidio ospedaliero costretto a gestire una gravissima situazione

di saturazione dei posti letto e delle emergenze, rappresenta l’ennesimo segnale di un

sistema al limite, sostenuto esclusivamente dall’impegno e dalla professionalità del

personale sanitario, lasciato troppo spesso senza adeguato supporto dalla politica.

Di fronte a questo scenario, la Presidente Todde e la sua maggioranza continuano invece

a consumare il proprio tempo in scontri interni e trattative politiche, rinviando ancora una

volta le decisioni che i sardi attendono.

Il Gruppo di Forza Italia in Consiglio regionale chiede un immediato cambio di passo. La

Sardegna ha bisogno di un governo capace di decidere, programmare e affrontare le

emergenze con competenza e responsabilità, non di una maggioranza divisa che antepone

i propri equilibri politici agli interessi dei cittadini”.

Forza Italia, gruppo regionale