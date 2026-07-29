“Serd al Marino (come previsto) scelta scellerata: siringhe in pineta”

«Le decisioni assunte dal Direttore del Distretto Socio Sanitario di Alghero in merito al trasferimento del SerD rappresentano un grave errore. Una scelta che ho sempre ritenuto sbagliata e che è stata portata avanti senza il necessario coinvolgimento della Commissione consiliare Sanità e del Sindaco di Alghero. Quando si interviene su servizi così delicati non si possono assumere decisioni calate dall’alto, ignorando il confronto con le istituzioni e con il territorio.

La forza di Alghero si misura anche nella capacità di costruire solide relazioni istituzionali e di mantenere unito un territorio che va oltre i confini cittadini. Per questo ho apprezzato la scelta del Sindaco di affidare la presidenza del Distretto al Sindaco di Ittiri e la vicepresidenza al Sindaco di Siligo: un segnale concreto di condivisione e collaborazione tra amministrazioni.

Purtroppo, lo stesso spirito non ha contraddistinto alcune decisioni assunte dalla direzione del Distretto Socio Sanitario di Alghero. Avevo denunciato fin dall’inizio che individuare come sede del SerD i locali dell’ex Guardia Medica, all’ingresso dell’Ospedale Marino, avrebbe inevitabilmente creato criticità e disagi per gli utenti. Oggi quelle preoccupazioni trovano conferma nelle numerose segnalazioni ricevute dai cittadini.

Mi sono state inviate fotografie che documentano la presenza di siringhe abbandonate nella pineta dell’Ospedale Marino, un’area frequentata quotidianamente da residenti, turisti e famiglie con bambini diretti alle spiagge, oltre a essere inserita in un contesto ambientale di straordinario valore. Una situazione che desta forte preoccupazione e che richiede un intervento immediato.

Non si tratta di criminalizzare nessuno, tantomeno i pazienti del SerD, che hanno diritto a essere assistiti in strutture adeguate, dignitose e funzionali. Si tratta, invece, di riconoscere che la collocazione di un servizio così delicato deve essere il risultato di una programmazione attenta, condivisa e responsabile, capace di valutare con equilibrio gli impatti sul territorio, sulla sicurezza e sull’ambiente.

Oggi emergono problemi che erano stati segnalati con largo anticipo. Da Presidente della Commissione consiliare Sanità avevo denunciato il progressivo isolamento della sanità algherese e avevo chiesto un confronto prima dell’assunzione di decisioni tanto rilevanti. Purtroppo, quelle richieste sono rimaste inascoltate.

Confido ora che la Direzione Generale dell’ASL intervenga con senso di responsabilità per individuare una nuova sede più idonea per il SerD, in grado di garantire un servizio efficiente e rispettoso della dignità dei pazienti, della sicurezza dei cittadini e della tutela di un’area di straordinario valore ambientale.

La sanità si governa con il dialogo, il confronto e la condivisione, non con decisioni unilaterali.»