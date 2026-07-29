Latitante in vacanza ad Alghero, arrestato dalla Guardia di Finanza

ALGHERO – I militari della Sezione Operativa Navale di Alghero hanno identificato e arrestato un cittadino polacco a Punta Giglio, nelle acque di Alghero, su cui pendeva un mandato di cattura europeo per furto d’auto e traffico di veicoli rubati. Un normale controllo di polizia in mare si è trasformato nell’arresto di un latitante internazionale.

Durante le consuete attività di pattugliamento del litorale, una vedetta della Sezione Operativa Navale della Guardia di Finanza di Alghero ha intercettato e fermato una moto d’acqua nei pressi di Punta Giglio.

Le Fiamme Gialle hanno quindi condotto l’uomo nella Caserma del Corpo di Alghero per l’identificazione e gli approfondimenti del caso. Il cittadino polacco è poi risultato ricercato in ambito europeo, colpito da un provvedimento di cattura per reati transnazionali connessi al furto di autoveicoli e al contrabbando