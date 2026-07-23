Alghero, ennesimo incidente stradale: 15enne travolta da una BMW

ALGHERO – Non si placa la scia di incidenti stradali ad Alghero. Nel pomeriggio di ieri una quindicenne e’ rimasta vittima di un violento scontro.

L’allarme è scattato nell’intersezione tra le vie De Gasperi e Berlinguer. Stando a quanto ricostruito dai testimoni oculari, la ragazza si trovava a bordo della propria bicicletta quando è stata centrata in pieno da un’autovettura BMW. Il violentissimo urto ha scaraventato la giovane sull’asfalto a diversi metri dal punto di collisione.

Sul posto sono intervenute le pattuglie della Polizia e gli agenti del Comando locale. Questi ultimi hanno eseguito fino a tarda sera le misurazioni di rito per determinare la traiettoria dei mezzi ed eventuali responsabilità, provvedendo infine al sequestro e al rimozione del velocipede della ragazza.