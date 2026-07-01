Operaio del servizio rifiuti sorpreso mentre si droga: segnalato

ALGHERO – Durante un servizio di controllo del territorio e contrasto al fenomeno dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alghero ha proceduto al controllo di un dipendente della ditta di raccolta dei rifiuti urbani, sorpreso in flagranza mentre si preparava ad assumere sostanza stupefacente all’interno del mezzo di servizio durante il proprio turno di lavoro. L’attenzione degli Agenti è stata attirata da un autocarro aziendale adibito alla raccolta “porta a porta” in sosta prolungata nei pressi di un passo carrabile. L’atteggiamento sospetto del conducente, che permaneva all’interno dell’abitacolo armeggiando con fare guardingo e senza svolgere alcuna attività lavorativa, ha spinto gli operatori a procedere a un controllo ravvicinato. All’approssimarsi degli Agenti, l’uomo ha tentato repentinamente di disfarsi di una fialetta contenente un liquido giallastro, sversandolo sul tappetino del mezzo.

L’immediato intervento della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici e il successivo Narcotest (eseguito mediante kit specifico) hanno confermato la natura stupefacente della sostanza, nello specifico eroina. Sul sedile passeggero sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati una siringa pronta all’uso, un laccio emostatico ed un accendino. I successivi accertamenti investigativi, condotti anche attraverso il riscontro della dirigenza della società di servizi ambientali per cui l’uomo lavora, hanno permesso di appurare che il dipendente, durante il proprio turno di servizio, si era arbitrariamente e senza alcuna autorizzazione allontanato dal settore territoriale assegnatogli per la raccolta, interrompendo di fatto il pubblico servizio per scopi personali legati al consumo di stupefacenti. Il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro amministrativo e l’uomo, dopo essere stato condotto in Ufficio per gli adempimenti di rito, è stato segnalato alla Prefettura di Sassari ai sensi dell’art. 75 del D.P.R. 309/1990 quale assuntore di sostanze stupefacenti nonché segnalato all’Autorità Giudiziaria per interruzione di pubblico servizio.