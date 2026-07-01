Pallacanestro Alghero e Mercede Basket, finalmente unite: nasce un’unica squadra maschile

ALGHERO – Le due storiche società algheresi, la SAP Alghero e la Mercede Basket Alghero, rappresentate rispettivamente da Antonello Muroni e Francesco De Rosa, raggiungono un accordo di collaborazione per rilanciare il basket maschile nel nord-ovest della Sardegna. Un’unica squadra algherese prenderà parte al campionato di Divisione Regionale 1 (DR1) con un percorso condiviso per la crescita tecnica e sportiva degli atleti più giovani, valorizzando il vivaio e creando un modello in grado di garantire continuità e sviluppo al movimento cestistico cittadino.

La collaborazione si rafforzerà soprattutto nel settore giovanile: le due società daranno vita a un progetto condiviso che consentirà di formare squadre competitive nei vari campionati al fine di raggiungere gli obiettivi prefissati. «Crediamo che sia arrivato il momento di avviare un nuovo percorso di collaborazione con l’obiettivo di rafforzare e sviluppare il settore maschile della pallacanestro algherese – afferma Mauro Cabras, dirigente della SAP – Grazie ad Antonello Muroni che ha portato avanti con convinzione questo progetto, per la fiducia e la disponibilità dimostrate, così come Nanni De Rosa, Emanuele Busi e tutti gli altri dirigenti di entrambe le società, che si sono messi a disposizione per il progetto, sia a livello di settore giovanile sia di prime squadre. Siamo convinti che mettere insieme le nostre forze aumenterà la competitività, consentendo a tutti gli atleti di esprimere al meglio il proprio potenziale, senza disperdere energie nella ricerca del primato cittadino». L’intento è quello di limitare la dispersione dei talenti locali e garantire a ogni atleta il contesto più adatto alla propria crescita.

«Per quanto riguarda la Mercede questo progetto nasce dalla volontà condivisa di rafforzare il settore maschile e, più in generale, la pallacanestro algherese – affermano Nanni De Rosa ed Emanuele Busi – Siamo consapevoli che entrambe le società hanno scelto di rinunciare a qualcosa per costruire un percorso comune di crescita. Un ringraziamento va a Francesco De Rosa, che ci ha guidato in questa fase e a Mauro Cabras, Antonello Muroni e a tutte le persone che hanno contribuito a rendere possibile questa storica collaborazione».

A partire dalla stagione 2026/2027, il progetto prevede la creazione di una squadra di DR1 competitiva, valorizzando le rose della Mercede Basket Alghero, neopromossa nella categoria, e della SAP Alghero, reduce dalla qualificazione ai playoff promozione. Saranno inoltre favorite formule come il doppio tesseramento, per consentire ai giovani più promettenti di maturare esperienza nei campionati di categoria. I dirigenti delle due società si dicono convinti che il progetto rappresenti un’opportunità concreta per la crescita della pallacanestro cittadina, con benefici sul piano tecnico, organizzativo ed economico. L’unione delle competenze e delle risorse delle due realtà storiche viene indicata come il primo passo verso un modello di sviluppo moderno, sostenibile e ambizioso, capace di rendere Alghero un punto di riferimento sempre più importante per il basket maschile regionale.