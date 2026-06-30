Calcio giovanile, 21° Torneo Città di Ittiri: vince l’Academy Cosmos Rosa

ITTIRI – Si è concluso sabato 27 giugno il 21° Torneo Città di Ittiri, manifestazione dedicata alla categoria Micro a 7, disputata nelle giornate del 20 e 27 giugno 2026. Due appuntamenti ricchi di entusiasmo, partecipazione e sano spirito sportivo, con dodici squadre protagoniste sui campi di Ittiri.

Il torneo ha visto le formazioni suddivise in tre gironi. Nel girone A erano inserite Academy Cosmos Neri, Marzio Lepri Torres Blu, Ittiri Calcio Micro Verdi e Seunis 2004. Nel girone B spazio a Polisportiva Parrocchiale Interrios V.M., Ittiri Calcio Micro Bianchi, Audax Algherese e San Paolo Sassari. Nel girone C si sono affrontate *U.S.D. Usinese, Academy Cosmos Rosa, G.S.D. Olmedo e Marzio Lepri Torres Bianchi.

A conquistare il primo posto è stata l’Academy Cosmos Rosa, protagonista di un torneo di grande qualità e continuità. Seconda posizione per l’Ittiri Calcio Micro Bianchi, mentre il terzo posto è andato all’Academy Cosmos Neri.

Il cammino delle squadre è stato caratterizzato da gare combattute e risultati spesso equilibrati. Nella fase a gironi l’Academy Cosmos Rosa ha mostrato subito la propria forza, superando il Marzio Lepri Torres Bianchi per 5-1, l’U.S.D. Usinese per 2-1 e il G.S.D. Olmedo per 2-1. Percorso importante anche per l’Ittiri Calcio Micro Bianchi, vittorioso contro Audax Algherese 5-1, Interrios Villanova 1-0 e San Paolo Sassari *4-1*.

Molto combattuto anche il cammino dell’Academy Cosmos Neri, che ha superato l’Ittiri Calcio Micro Verdi per 3-2 e il Seunis 2004 per 5-1, cedendo nella fase iniziale contro il Marzio Lepri Torres Blu per 2-0.

Nella fase finale, l’equilibrio ha reso il torneo ancora più emozionante. L’Ittiri Calcio Micro Bianchi ha superato l’Academy Cosmos Neri per 1-0, mentre l’Academy Cosmos Rosa ha avuto la meglio sui Cosmos Neri dopo una sfida terminata 1-1 nei tempi regolamentari e decisa ai calci di rigore con il risultato di 2-1. Nella gara decisiva per il primo posto, l’Academy Cosmos Rosa ha battuto l’Ittiri Calcio Micro Bianchi per 1-0, conquistando così il titolo.

La classifica finale ha quindi visto al primo posto *Academy Cosmos Rosa, al secondo Ittiri Calcio Micro Bianchi e al terzo Academy Cosmos Neri.

Al di là del risultato sportivo, la manifestazione ha rappresentato una bella festa di calcio giovanile, con tanti bambini coinvolti, famiglie presenti e un clima positivo fatto di entusiasmo, rispetto e voglia di divertirsi. Il Torneo Città di Ittiri si conferma così un appuntamento importante per il movimento calcistico giovanile del territorio.

Tra i riconoscimenti individuali, il premio di *miglior giocatore del torneo è stato assegnato a *Thomas Serra, protagonista di una prestazione di alto livello durante la manifestazione