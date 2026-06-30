Alghero, al via la nuova edizione del Summerbeach Village: 90 giorni di sport ed eventi sulla sabbia

ALGHERO – Lo sport, la musica e il divertimento tornano protagonisti sulla sabbia del Lido San Giovanni. L’ASD Polisportiva Sottorete annuncia ufficialmente l’avvio della XXII edizione del Summerbeach Village, la manifestazione che negli anni si è affermata con successo come uno dei principali poli di aggregazione estiva di tutta la Sardegna. Nato nel 2005 da un’intuizione legata a un singolo torneo di Beach Volley della durata di tre giorni e con soli 150 iscritti, il Summerbeach ha vissuto un’evoluzione costante ed esponenziale.

Oggi il villaggio sportivo, che rimarrà allestito per 90 giorni, vanta edizioni capaci di superare i 1000 atleti iscritti ai tornei. L’offerta nel tempo si è arricchita, abbracciando molteplici discipline agonistiche e amatoriali: dal Beach Soccer al Beach Tennis, passando per il Beach Rugby, la tappa nazionale di beach volley e tornei per tutti i weekend dei mesi estivi, le arti marziali e i Beach Games, fino a coinvolgere un pubblico e partecipanti provenienti da tutto il territorio nazionale.

A inaugurare ufficialmente la programmazione del 2026 sarà il “Summer Comix”, un evento interamente ad ingresso libero in programma da venerdì 3 a domenica 5 luglio.

Tre serate dedicate allo spettacolo sportivo dell’Italian Beach Soccer e alla cultura nerd e pop a 360 gradi, pensate per attrarre famiglie, giovani e appassionati.

Il programma nel dettaglio prevede: venerdì 3 luglio: I cancelli del divertimento si apriranno alle 18:30 con l’apertura degli stand dedicati ad artisti, retrogaming, giochi di carte, miniature e un’area food. La prima serata proseguirà con l’energia dell’esibizione di danza K-Pop alle 20:00 e l’Ichnu Summer Exibition alle 21:00, per poi concludersi alle 22:30 con la proiezione della serie animata “Arturo e Teresa di Apocaloso”. Sabato 4 luglio: Lo spettacolo inizia nel pomeriggio con le grandi sfide sulla sabbia: alle 16:45 si terrà la Prima Semifinale di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop), seguita alle 17:45 dalla Seconda Semifinale di Beach Soccer (con intermezzo K-Pop). A partire dalle 18:30, il format Altrove podcast guiderà il pubblico presente in un viaggio tematico alla scoperta del Giappone. Dopo una nuova esibizione di danza K-Pop prevista per le 20:30, il palco si accenderà alle 21:30 con l’apertura dell'”Ufficio Miracoli”: protagonista l’amatissima comicità di “Gesù di Cagliari” insieme al giocatore del Pirri Stuart Arroddù (interpretato da Matteo Siddi). A chiudere la giornata, dalle 22:30, sarà la musica dal vivo della TV Band.