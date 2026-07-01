“Anche il cantiere di Sant’Agostino a rilento, siamo fortemente preoccupati”

AGHERO – “Esprimiamo forte preoccupazione per il grave rallentamento dei lavori di riqualificazione di Largo Costantino”, dichiara Christian Mulas Consigliere Comunale del Psd’az, una situazione che sta causando notevoli disagi ai residenti e alle famiglie della zona. “Le numerose segnalazioni, corredate da fotografie inviate dai cittadini e residenti della zona, documentano chiaramente lo stato di avanzamento estremamente lento del cantiere. Secondo quanto riferito dai residenti, la ditta appaltatrice sarebbe presente sul posto solo sporadicamente, con interventi limitati a un solo giorno alla settimana, determinando un’inaccettabile dilatazione dei tempi di esecuzione”.

“A rendere ancora più grave la situazione è la presenza di liquami a cielo aperto, una condizione che desta serie preoccupazioni sotto il profilo igienico-sanitario e del decoro urbano, oltre a rappresentare un ulteriore disagio per chi vive quotidianamente nel quartiere”. Per queste ragioni chiediamo all’Assessore competente ai Lavori Pubblici di intervenire con urgenza, convocando l’azienda appaltatrice per fare piena chiarezza sulle cause dei ritardi e per definire un cronoprogramma certo che garantisca la rapida conclusione dell’intervento”.

“I cittadini hanno diritto a risposte chiare e al rispetto degli impegni assunti dall’azienda appaltatrice dei lavori. Non è accettabile che un’opera di riqualificazione si trasformi in un cantiere senza tempi certi, con inevitabili ripercussioni sulla qualità della vita dei residenti”, chiude la nota Christian Mulas