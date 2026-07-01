Giunta Regionale, ecco le ultime delibere adottate

CAGLIARI – Si è riunita la Giunta Regionale e qui di seguito ecco le principali delibere adottate dall’esecutivo guidato dal presidente dei 5 Stelle, Alessandra Todde.

BILANCIO

Su proposta dell’assessore della Programmazione, Bilancio, Credito e Assetto del Territorio, Giuseppe Meloni, la Giunta ha approvato gli indirizzi per l’avvio della Strategia della nuova Programmazione Territoriale “iSTARE”, secondo specifiche linee d’intervento.

AGRICOLTURA

La Giunta regionale, su proposta dell’assessore dell’Agricoltura Francesco Augus, ha deliberato l’istituzione di un aiuto a favore delle imprese attive nella produzione agricola primaria, per i danni derivanti dalla mancata produzione a seguito dell’impossibilità di avviare la stagione agraria nel 2025, per la sospensione della fornitura della risorsa idrica nei territori serviti dal Consorzio di Bonifica della Nurra, da Enas e dal Comune di Ittiri.

La delibera approva, inoltre, le direttive di attuazione dell’intervento e la delimitazione territoriale effettuata dall’Agenzia Laore, che ha il compito di curare la concessione degli aiuti.

LAVORI PUBBLICI

La Giunta, su proposta dell’assessore dei Lavori pubblici Antonio Piu, ha deliberato il rinnovo dell’amministratore unico dell’Ente Acque della Sardegna, Marco Soriga, per tre anni.

PUBBLICA ISTRUZIONE

La Giunta, su proposta dell’assessora della Pubblica Istruzione Ilaria Portas, ha approvato i criteri e le modalità di erogazione del Fondo globale “Interventi regionali per l’Università”.

SANITA’

La Giunta regionale ha programmato 674.758 euro del Fondo nazionale per l’implementazione dei progetti di vita individuali, personalizzati e partecipati, destinando agli Ambiti PLUS il saldo di 474.199 euro per il 2025, dopo l’anticipazione già erogata ai territori coinvolti nella sperimentazione. Le risorse finanzieranno interventi personalizzati a favore delle persone con disabilità nei settori dell’inclusione sociale, del lavoro, dell’autonomia abitativa e della salute, nell’ambito della riforma della disabilità prevista dal D.Lgs. 62/2024. Resta confermato un contributo massimo di 5.000 euro annui per persona, modulato in base all’ISEE.

La Giunta regionale ha approvato i criteri di riparto di 1 milione di euro annuo per il triennio 2026-2028 da destinare ai Comuni per gli interventi della Parte seconda del REIS, rivolti a nuclei in condizioni di particolare fragilità socioeconomica. Le risorse saranno distribuite secondo criteri che tengono conto di popolazione residente, fabbisogno REIS e reddito, garantendo un contributo minimo a ciascun Comune.

La Giunta regionale ha approvato la ripartizione di circa 3 milioni di euro di economie del Fondo IRA tra le ASL della Sardegna per valorizzare il personale del Servizio sanitario regionale e rafforzare i servizi di emergenza-urgenza.