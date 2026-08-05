Alghero, a Ferragosto ritornano gli attesi Fuochi d’Artificio

ALGHERO – Tradizione, emozione e bellezza. La magia del Ferragosto torna ad accendere il cielo di Alghero. Anche quest’anno, il 15 agosto dalle ore 22.30, il tradizionale spettacolo pirotecnico dal porto turistico illuminerà il mare della Riviera del Corallo, regalando a cittadini e visitatori uno degli appuntamenti più attesi e suggestivi dell’estate. I fuochi d’artificio saranno visibili lungo tutto il fronte mare cittadino e rappresentano uno dei momenti più iconici del calendario estivo algherese, capace ogni anno di richiamare migliaia di persone lungo la costa per uno spettacolo unico.

L’iniziativa, promossa dalla Fondazione Alghero con il sostegno dell’Amministrazione comunale, si inserisce nel ricco programma di eventi che sta animando la città con concerti, festival, mostre, spettacoli e iniziative dedicate alla valorizzazione del patrimonio culturale e identitario. Un’offerta ampia e diffusa che continua ad accompagnare residenti e turisti, rafforzando il posizionamento di Alghero tra le destinazioni più dinamiche e apprezzate del Mediterraneo.

“Il Ferragosto è uno degli appuntamenti più sentiti della nostra comunità e i fuochi sul mare rappresentano una tradizione che ogni anno riesce a emozionare migliaia di persone. Sarà ancora una volta una grande festa aperta a tutti, inserita in un calendario di eventi che continua a rendere Alghero viva, attrattiva e protagonista per tutta la stagione. Investire in cultura, spettacolo e grandi eventi significa rafforzare la destinazione e offrire esperienze di qualità ai nostri ospiti, con ricadute positive per tutto il territorio”, dichiara il presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.

Lo spettacolo sarà visibile da tutto il litorale cittadino, offrendo uno scenario unico che, anno dopo anno, continua a rappresentare uno degli eventi più amati dell’estate algherese.