Abbabula, a Sassari arrivano gli attesissimi live di Tony Pitony e Nu Genea

La sua geniale irriverenza ha fatto del performer Tony Pitony uno degli artisti più acclamati del momento. Sarà lui martedì 21 luglio ad animare a Sassari piazza Università, penultimo appuntamento del ricco e variopinto calendario di appuntamenti della 28ma edizione di Abbabula Festival, l’evento più importante in Sardegna dedicato alla musica e alle parole d’autore, ideato e organizzato dalla Cooperativa Le Ragazze Terribili, impresa culturale interamente al femminile attiva in Sardegna da oltre 35 anni. Il concerto di Tony Pitony è uno degli appuntamenti più attesi del festival Abbabula 2026. L’artista unisce elementi musicali e teatrali con testi irriverenti e una presenza scenica fortemente caratterizzata. Durante l’ultima edizione del festival di Sanremo è stato ospite della serata delle cover nel duetto con Ditonellapiaga: i due hanno trionfato eseguendo il brano The Lady Is a Tramp di Ella Fitzgerald, ricevendo il riconoscimento per la migliore esibizione nella categoria e permettendo a Pitony di raggiungere la grande platea nazionale. A chiudere questa esaltante e appassionata edizione del festival – dopo gli ultimi appuntamenti in piazza Moretti con il poetico e “ribelle” cantautore piemontese Alberto Fortis e il celebre chitarrista Eric Johnson, re indiscusso del perfezionismo sonoro – saranno i NU GENEA, il duo napoletano che ha ridefinito l’estetica mediterranea in chiave disco-funk che si proporrà al pubblico di Abbabula nella formazione completa con dieci musicisti sul palco.

Un originalissimo progetto musicale che esplora le rotte sonore del Mediterraneo e le connessioni culturali tra musica da club e tradizioni popolari. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina – alias NU GENEA – hanno trasformato la propria visione musicale in una vera indagine sulle stratificazioni culturali del Mediterraneo. Una prospettiva che nasce da una ricerca attenta alle fonti, alle tradizioni e agli “echi sonori” approdati nel tempo sulle coste di Napoli, intesa non come semplice origine geografica, ma come luogo in cui lingue, identità e influenze si sovrappongono. Dopo oltre dieci anni di sodalizio artistico e numerose esibizioni in contesti internazionali – tra cui il museo del Louvre, l’Australia e il Brasile – la tappa di Sassari rappresenta un incontro inevitabile: un’occasione per ascoltare i NU GENEA nella loro attuale dimensione live, attraversando i brani che hanno segnato la loro evoluzione, il recente singolo Sciallà e nuove, entusiasmanti sorprese.

L’ultimo appuntamento del festival sarà preceduto mercoledì 22 luglio da una serata da non perdere: le band Mad Dog, Vulika Rot e La Terapia, si esibiranno sul palco di piazza Università prima di lasciare il posto al concerto dei siciliani Santamarea, vincitori assoluti di Musicultura 2023, vera forza del mare che travolge e trascina in un mondo di grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori, cori e voci. Fluidi, acquei ma anche incendiati e giovani, i Santamarea sono tre fratelli di sangue (Stella, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d’elezione (Noemi Orlando). Il Festival Abbabula è organizzato con il patrocinio del MiC – Direzione Generale Spettacolo, degli Assessorati alla Cultura e al Turismo della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Sassari, Porto Torres, Sennori e della Fondazione Sardegna. Prevendite sui circuiti Ticketone, Ticketmaster e Box Office Sardegna nella sede della cooperativa Le Ragazze Terribili in via Roma 144 a Sassari – infoline 079278275. BIO ARTISTI TONY PITONY Tony Pitony (Ettore Ballarino, Siracusa, 1996) è un cantautore e performer italiano noto per il suo progetto artistico provocatorio e teatrale, che fonde pop, R&B ed elettronica con una forte componente scenica. Si è fatto notare per le sue performance dal vivo indossando una maschera ispirata a Elvis Presley, elemento distintivo della sua identità artistica. Attivo dal 2020, Pitony ha iniziato la sua carriera musicale pubblicando singoli e collaborando con altri nomi della scena italiana, ottenendo visibilità anche grazie alla piattaforma X Factor Italia e alle sue pubblicazioni in streaming. Nel 2025 ha pubblicato l’album TonyPitony e nel 2026 è stato scelto come interprete della sigla ufficiale del FantaSanremo, il gioco legato al Festival di Sanremo. Durante la 76ª edizione del Festival di Sanremo (2026) è stato invitato come ospite della serata delle cover insieme a Ditonellapiaga: i due hanno eseguito il brano The Lady Is a Tramp di Ella Fitzgerald e hanno vinto la serata delle cover, ricevendo il riconoscimento per la migliore esibizione nella categoria. Pitony è conosciuto per uno stile eclettico e spesso divisivo, che unisce elementi musicali e teatrali con testi irriverenti e una presenza scenica fortemente caratterizzata. NU GENEA LIVE BAND I Nu Genea sono un originalissimo progetto musicale che esplora le rotte sonore del Mediterraneo e le connessioni culturali tra musica da club e tradizioni popolari. Massimo Di Lena e Lucio Aquilina – noti come NU GENEA – hanno trasformato la propria visione musicale in una vera indagine sulle stratificazioni culturali del Mediterraneo. Una prospettiva che nasce da una ricerca attenta alle fonti, alle tradizioni e agli “echi sonori” approdati nel tempo sulle coste di Napoli, intesa non come semplice origine geografica, ma come luogo in cui lingue, identità e influenze si sovrappongono. La loro estetica attinge a materiali storici e repertori nascosti, rielaborati attraverso elettronica, funk, disco, dub, world-groove e afrobeat, in un approccio che combina strumenti acustici, sintetizzatori e sezioni ritmiche in una sintesi timbrica contemporanea. Dopo oltre dieci anni di sodalizio artistico e numerose esibizioni in contesti internazionali – tra cui il museo del Louvre, l’Australia e il Brasile – la tappa di Sassari rappresenta un incontro inevitabile: un’occasione per ascoltare i NU GENEA nella loro attuale dimensione live, attraversando i brani che hanno segnato la loro evoluzione, il recente singolo Sciallà e nuove, entusiasmanti sorprese. SANTAMAREA Santamarea è la forza del mare che travolge e trascina in un mondo di grancasse, chitarre elettriche, sintetizzatori, cori e voci. Fluidi, acquei ma anche incendiati e giovani, i Santamarea sono tre fratelli di sangue (Stella, Francesco e Michele Gelardi) ed una sorella d’elezione (Noemi Orlando). L’universo dei Santamarea nasce a Palermo, loro luogo d’origine, da cui traggono ispirazione restituendo sonorità ricercate e testi dall’indole cantautoriale e visiva. Il loro sound ricorda l’alt pop delle Last Dinner Party e di Florence and The Machine come anche le sonorità alternative/indie di band come Arcade Fire e Alt-J. Il primo singolo della band “Santamarea” rilasciato a maggio 2023 ha vinto la XXXIV Edizione di Musicultura ed è stato seguito dalla pubblicazione di “Acqua Bagnami” (scelto da Etro per la sonorizzazione della sfilata del 20/09/2023 durante la Fashion Week) e di “Splendere” (aprile 2024). A maggio 2024 i Santamarea si sono esibiti sul palco del Miami Festival e sono stati inseriti nel programma CBCR di Rockit, selezione annuale degli artisti più promettenti della scena musicale italiana. A novembre 2025 la band pubblica il singolo “Con gli occhi di una lepre”, che anticipa la pubblicazione del disco d’esordio “Anime Storte” per Numero Uno/Sony Music Italy e del primo tour. MAD DOG I Mad-Dog nascono nell’estate 2023 come cover band. Dopo dei cambi di formazione la band ha iniziato a scrivere propri pezzi fino a pubblicare il loro primo album “Shame On Youth” (Dicembre 2025) dalle sonorità indie-rock e garage. Sono formati da Renato Marchisio (chitarra e voce), Davide Dore (basso), Jacopo Sale (batteria), Luca Pintus (chitarra). VULIKA ROT I Vulika Rot sono una band nata a Sassari composta da Charlie Fais (voce e chitarra), Miriam Carta (chitarra), Elena Barge (basso) e Giovanni Virdis (batteria). Portano sul palco rock alternativo e punk. All’inizio del loro secondo anno di attività hanno pubblicato il primo EP inedito: “Strada Rossa”, che descrive tra rabbia e divertimento la loro identità LA TERAPIA La Terapia è una band new wave sassarese formata da Diego Budroni, Federico Reni, Simone Dore e Federico Meloni. Oltre alle varie cover di colossi della scena post-punk italiana e non, come i Diaframma, i Joy Division e i Cure, la band concentra le sue energie sulla produzione di inediti, con sonorità che viaggiano sulla new wave moderna, passando anche per l’alternative rock, la dark wave e l’art rock.