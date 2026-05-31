“Soundset Porto Ferro”: house, funk e balearic con la regia del dj Luca Sanna

SASSARI – “Soundset Porto Ferro”, appuntamento dedicato alla cultura del djing, alla ricerca musicale e alla club culture contemporanea in programma a partire dal 7 giugno al 20 settembre, al “classico” Baretto. Da giugno a settembre, a partire dalle ore 18, Soundset accompagnerà il pubblico attraverso sonorità house, disco, funk, balearic, afro, jazz ed elettroniche, intrecciando artisti nazionali e internazionali con protagonisti della scena locale.

Ogni serata sarà preceduta da una piccola perla: ogni ospite speciale incrocerà infatti l’interesse e la passione e lo sguardo del popolo della baia a bordo piscina. Un momento a numero chiuso, in cui la musica si ascolta ma chiacchierando e scambiando e.. ascoltando in anteprima l’ospite che poi chiuderà la serata al Baretto. Il viaggio prenderà il via il 7 giugno con l’opening affidato a Luca LTJ Trevisi, storico nome della scena italiana con il progetto LTJ Experience, insieme a Botteghi e Mirko Buffoni. Il 21 giugno sarà la volta di Beppe Cassetta (Botteghi e Mirko Buffoni), mentre il 5 luglio Porto Ferro ospiterà Paloma, artista legata al collettivo londinese Liminal People (Botteghi e Mirko Buffoni). Il 19 luglio toccherà a Bruno Bolla, accompagnato da Botteghi e DJ Sh@, mentre il 2 agosto arriverà direttamente dal Regno Unito Beatkozina con Mehdi Naami (Mirko Buffoni e DJ Sh@). Settembre porterà in baia Roberta Cutolo e Janine Neye del Dingwalls London (6 settembre, wt DJ Sh@), prima del closing del 20 settembre con Shield di Rebirth Records, Luca Sanna di Chromatic Filters UK e la presenza di Botteghi, Mirko Buffoni e DJ Sh@. “Orizzonti Ferrosi – Dialoghi tra arte, comunità e paesaggio” è appunto un contenitore che raccoglie e connette esperienze, linguaggi e format differenti costruiti nel tempo dentro uno dei luoghi simbolo della costa sarda. Un percorso culturale indipendente che mette insieme musica, ricerca artistica, incontro tra persone, valorizzazione del territorio e turismo sostenibile, mantenendo sempre forte il legame con la comunità che Porto Ferro la vive ogni giorno.

“Abbiamo sempre immaginato Porto Ferro come un luogo da vivere lentamente, in sintonia con il paesaggio e con le persone che lo attraversano – dice Danilo Cappai, anima del Baretto di Porto Ferro e ideatore del progetto -. Soundset nasce proprio da questa idea: creare momenti autentici, dove la qualità musicale, il rispetto per il territorio e la dimensione umana possano convivere naturalmente. Orizzonti Ferrosi è il macro spazio che oggi raccoglie dieci anni di esperienze, collaborazioni e relazioni costruite qui, sempre, fronte mare”.