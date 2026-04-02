“Giuni Russo, dopo due anni di silenzio ci hanno tagliato il budget”

ALGHERO – Non si placano le polemiche riguardo il concerto saltato per Giuni Russo. Non sono bastate le parole del presidente Porcu a mettere fine alla querelle, anzi. Gli organizzatori e titolari del “marchio” della cantante replicano tramite altro post su Facebook dove chiariscono quanto accaduto puntando, ancora, la Fondazione Alghero.

“Per completezza di informazione, il nostro primo preventivo per il concerto che avrebbe dovuto tenersi il 31 luglio 2026 ad Alghero, era di 180.000 €, in seguito lo abbiamo abbassato a 150.000 €, lo scorso settembre. Questo comprendeva fra le altre cose: il cachet per gli artisti, viaggi vitto e alloggio per 33 persone, service audio e video, compenso per le maestranze, etc. Dopo quasi due mesi di silenzio, e dopo vari nostri solleciti, il presidente della fondazione Alghero e il Sindaco di Alghero hanno proposto un budget di 100.000 €.

Con tutta la nostra buona volontà, sarebbe stato impensabile realizzare un evento di quella portata con questo budget, comunicatoci solo pochi giorni fa. Ricordiamo a tutti che l’unica cosa bella che Alghero ha fatto per Giuni Russo è l’intitolazione del Mirador, ma questo è stato possibile solo perché ad aprile 2014 il Comune era commissariato”