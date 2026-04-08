“Weekend Pasquale, ad Alghero migliaia di persone”

ALGHERO – “Grande successo per la Pasquetta ad Alghero, che ha vissuto una giornata di straordinaria partecipazione, entusiasmo e condivisione, confermandosi ancora una volta tra le mete più attrattive del panorama regionale e nazionale, rafforzando il proprio posizionamento strategico nel mercato turistico italiano. Migliaia di persone hanno preso d’assalto la Riviera del Corallo per trascorrere una giornata all’insegna della musica e della socialità, animando il centro cittadino sin dalle prime ore del mattino. Cuore dell’evento Piazza Sulis, trasformata in un grande spazio di incontro e spettacolo, dove le esibizioni di Nomadi, Istentales e Dolcen era hanno saputo coinvolgere ed emozionare un pubblico ampio e trasversale”, cosi dalla Fondazione Alghero.

“Un flusso continuo e diffuso ha interessato l’intero tessuto urbano e le spiagge: dai Bastioni di Alghero al centro storico, fino alla Passeggiata Barcellona, restituendo l’immagine di una destinazione dinamica, accogliente e pienamente fruibile. Una vivacità confermata per l’intero weekend di Pasqua, che consacra la Riviera del Corallo destinazione unica in Sardegna, capace di coniugare eventi, un paesaggio straordinario, identità culturale e qualità dell’offerta turistica”.

“Il successo della Pasquetta rappresenta molto più di un evento riuscito. È la dimostrazione tangibile di quanto Alghero possa esprimere in termini di attrattività anche nei periodi di media stagione, grazie a un’offerta integrata che unisce spettacolo, patrimonio e accoglienza. La Riviera del Corallo si conferma una destinazione competitiva, tra le più gettonate nell’isola anche ad aprile, in grado di intercettare flussi sempre più ampi e diversificati, valorizzando al meglio le proprie peculiarità e rafforzando il proprio posizionamento sui mercati nazionali e internazionali” dichiara il Presidente della Fondazione Alghero, Graziano Porcu.