“Cacciotto sbaglia bersaglio, è Colledanchise a chiedere (giustamente) attenzione per il Marino”

ALGHERO – “Dalla replica dell’Amministrazione comunale di Alghero al nostro comunicato sull’Ospedale Marino emerge con evidenza una delle tre possibilità: o l’Amministrazione non ha letto il nostro comunicato, o non ha letto il comunicato del consigliere Colledanchise, oppure finge deliberatamente di non comprendere ciò che emerge con assoluta chiarezza dalla lettura di entrambi. Nel nostro intervento, infatti, non abbiamo fatto altro che condividere e sostenere le preoccupazioni espresse pubblicamente dal consigliere di maggioranza Colledanchise, che ha avuto il coraggio politico di puntare il dito contro l’evidente distrazione dell’Amministrazione comunale rispetto alle delicate e complesse vicende che riguardano l’Ospedale Marino. È quindi singolare che il Sindaco e la sua maggioranza si rivolgano alle opposizioni, quando le critiche più nette e più dure arrivano proprio da un esponente della loro coalizione. Noi abbiamo semplicemente evidenziato che le parole di Colledanchise meritano attenzione e rispetto, perché descrivono una situazione reale di preoccupazione sul futuro del Marino, di Traumatologia e di Ortopedia. E abbiamo anche aggiunto che lo stesso consigliere di Orizzonte Comune farebbe bene a sollecitare con forza la presidente Todde e soprattutto l’assessore Cucureddu, che è anche segretario regionale del suo partito. Per questo motivo l’Amministrazione farebbe meglio a confrontarsi con il consigliere Colledanchise, anziché tentare goffamente di spostare il dibattito sulle opposizioni. È Colledanchise che denuncia la distrazione del Sindaco e della Giunta. È Colledanchise che richiama l’attenzione sulla necessità di una difesa concreta dell’Ospedale Marino. Noi continueremo a stare dalla parte della città, dei cittadini, dei pazienti e degli operatori sanitari, pretendendo chiarezza, atti concreti e impegni formali per il mantenimento e il rafforzamento dei servizi sanitari strategici del territorio”.

Forza Italia Alghero