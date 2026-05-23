La Città Metropolitana di Sassari ha la sua “bretella”: inaugurazione

SASSARI – È stato inaugurato oggi il raccordo stradale di collegamento tra la SP ex SS131 e la strada comunale Buddi Buddi, in località Sant’Orsola, un’opera attesa da decenni che punta a migliorare la viabilità dell’area vasta sassarese e a ridurre il traffico nel centro cittadino.

Al taglio del nastro hanno partecipato il sindaco della Città Metropolitana di Sassari Giuseppe Mascia, il dirigente del Settore VI Viabilità, Trasporti e Mobilità sostenibile Giovanni Milia. Presenti anche l’assessore regionale ai Lavori Pubblici Antonio Piu e l’assessora regionale del Lavoro, Formazione professionale, Cooperazione e Sicurezza sociale Desirè Alma Manca, l’arcivescovo dell’Arcidiocesi di Sassari Francesco Antonio Soddu, gli ex Amministratori e commissari della Provincia di Sassari Pietrino Fois, Guido Sechi e Gavino Arru, il questore Filiberto Mastrapasqua, il vice capo di Gabinetto del Prefetto Andrea Puledda, il comandante della Polizia Municipale Gianni Serra, il comandante il comandante della Guardia di Finanza Marco Sebastiani, Antonio Maione (Comandante Provinciale Carabinieri di Sassari), Consiglieri Metropolitani, Consiglieri Comunali, tecnici e operai coinvolti nella realizzazione dell’intervento.

La nuova arteria rappresenta un collegamento strategico per il territorio metropolitano, perché consente di connettere più rapidamente la fascia costiera, la Romangia e l’Anglona con le principali direttrici verso Cagliari, Alghero e Ittiri, evitando il passaggio nel centro urbano di Sassari.

“Quest’opera rappresenta molto più di un nuovo collegamento stradale: è un’infrastruttura strategica che migliora la qualità della mobilità dell’intero territorio metropolitano e rafforza il rapporto tra Sassari i territori circostanti e la fascia costiera. Ridurre il traffico nel centro urbano significa rendere più efficienti i collegamenti, aumentare la sicurezza e migliorare la qualità della vita dei cittadini. Ringraziamo gli amministratori che negli anni hanno impostato ciò che oggi finalmente siamo riusciti a realizzare grazie all’impegno del Settore preposto. Restituiamo oggi al territorio un’opera importante, frutto di un lavoro lungo e complesso, capace di accompagnare lo sviluppo urbano e infrastrutturale della città e dell’area vasta con una visione moderna e integrata della mobilità” afferma il sindaco metropolitano Giuseppe Mascia.

L’opera (progettazione e direzione dei lavori ingegner Fabrizio Monaldi della CMSS e progettazione Strutture ingegner Vincenzo Meccariello), lunga circa 950 metri, completa un tracciato progettato negli anni ottanta e rimasto per lungo tempo incompiuto a causa di modifiche urbanistiche e vincoli intervenuti nel corso degli anni. Il nuovo raccordo restituisce ora piena funzionalità allo svincolo di “Roda Quadda”, rafforzando il sistema della mobilità nell’area nord della città.

Elemento centrale dell’intervento è un viadotto di circa 300 metri che scavalca la vallata di Sant’Orsola, il corso d’acqua e la linea ferroviaria Cagliari – Porto Torres. La struttura, composta da 10 campate in curva, è stata progettata per garantire funzionalità, sicurezza e un migliore inserimento nel paesaggio circostante.

L’intera opere è stata realizzata dall’impresa appaltatrice Ser.Lu. Costruzioni S.r.l. di Cagliari del geometra Luciano Serra che ne ha iniziato l’esecuzione – in via definitiva – il 26 marzo 2023.

Il progetto esecutivo, approvato nel 2021 per un importo complessivo superiore ai 7,4 milioni di euro (oltre 5 milioni destinati ai lavori), è stato successivamente integrato nel 2025 grazie a un ulteriore finanziamento regionale di un milione e 500mila euro che ha consentito di attuare quanto auspicato dal Comune di Sassari, dai Consorzi strade vicinali, dai cittadini e dalle cittadine, migliorare cioè la viabilità locale verso Sant’Orsola e San Giovanni, favorendo una maggiore integrazione con lo sviluppo urbano dell’area.

Antonio Piu, assessore regionale ai Lavori Pubblici: “Le strade collegano prima di tutto le persone, con questo presupposto l’impegno della Regione Sardegna è costante per la realizzazione di opere pubbliche che incidono sulla quotidianità dei cittadini – sottolinea l’assessore – come nel caso di questa infrastruttura attesa da anni a cui è stato anche aggiunto un ulteriore finanziamento regionale di un milione di euro, che ha consentito di predisporre una perizia di variante per collegare la nuova strada principale alla rete viaria locale esistente. Migliorare la viabilità corrisponde ad aumentare gli standard di sicurezza”.

L’intervento viene considerato strategico dalla Città Metropolitana di Sassari perché contribuisce a rendere più fluidi i collegamenti, aumenta la sicurezza stradale e rafforza la rete infrastrutturale a servizio dell’intero territorio metropolitano.