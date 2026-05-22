Camper ad Alghero, Mulas chiama tutti a raccolta: Commissione

ALGHERO – Le Presidenze delle Commissioni Ambiente, Urbanistica e Attività Produttive invita gli organi di informazione a partecipare alla seduta dedicata al tema della presenza e gestione dei camper in città, argomento di particolare rilevanza per il territorio sotto il profilo urbanistico, ambientale, turistico e commerciale. L’assise, in forma congi,unta si terrà il giorno 26 maggio alle ore 17.00 presso la Sala Lo Quarter.

Nel corso della commissione sarà affrontata un’ampia discussione sulla situazione attuale, sulle criticità esistenti e sulle possibili soluzioni da adottare per garantire equilibrio tra accoglienza turistica, decoro urbano, sicurezza e rispetto delle regole”.

“Sono invitati a partecipare: il Sindaco Raimondo Cacciotto; l’Assessore all’Urbanistica Roberto Corbia;

l’Assessora alle Attività Produttive, Commercio e Turismo Ornella Piras; il Dirigente Giuliano Cosseddu;

il Comandante della Polizia Municipale Salvatore Masala; il Comandante del Porto – Ufficio Circondariale Marittimo, Tenente di Vascello CP Gianluca De Luca; il Presidente del Consorzio del Porto Giancarlo Piras; il Presidente FAITA Federcamping Lorenzo Carboni; il Professor Emanuele Farris dell’Università degli Studi di Sassari”.

Sono inoltre invitate le associazioni di categoria interessate al tema. La partecipazione della stampa sarà particolarmente importante per garantire la massima informazione e trasparenza su una questione che interessa cittadini, operatori economici e comparto turistico”, chiude il presidente della commissione Christian Mulas.