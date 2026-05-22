Pais: “Di Nolfo dica la verità, Cardiologia H24 solo grazie al personale”

ALGHERO – “Ancora una volta assistiamo all’ennesimo tentativo del consigliere regionale Di Nolfo di attribuirsi risultati che non gli appartengono minimamente”. Così Michele Pais sul tema dell’estensione H24 del servizio di Cardiologia dell’ospedale di Alghero. “Si sta raccontando una narrazione che non corrisponde alla realtà dei fatti – attacca Pais –. Rispetto al passato non c’è stata alcuna assegnazione di nuovo personale. Nessun nuovo medico è stato aggiunto all’organico. L’unica novità disponibile già dallo scorso anno riguarda la disponibilità dell’Università di Sassari a garantire prestazioni aggiuntive dei cardiologi. Ma questo non ha nulla a che vedere con presunti interventi del consigliere Di Nolfo o del Consiglio regionale”.

Per Pais la realtà è ben diversa e ha nomi e cognomi precisi: “La verità è una sola: l’apertura e il mantenimento di questo servizio sono possibili grazie all’estrema dedizione, al senso del dovere e all’abnegazione del reparto diretto dalla dottoressa Luisa Pais, insieme a cinque bravissimi colleghi e sei infermieri che stanno andando ben oltre quella che sarebbe una normale disponibilità lavorativa”.

Una situazione che l’ex presidente del Consiglio regionale definisce estremamente delicata. “Parliamo di un reparto che già soltanto garantendo le normali ferie rischia di andare in sofferenza. E purtroppo questo organico, già ridotto all’osso, negli anni ha subito ulteriori diminuzioni a causa di malattie che hanno ridotto il numero del personale effettivamente in servizio”.

Per questo, secondo Pais, anziché rivendicare risultati inesistenti, sarebbe necessario riconoscere chi sta sostenendo realmente il peso della situazione. “Più che attribuirsi meriti che non ha, l’onorevole Di Nolfo dovrebbe limitarsi a ringraziare il personale sanitario che sta venendo spremuto all’inverosimile e verso il quale tutti noi dobbiamo avere un’enorme gratitudine”.

Pais respinge inoltre ogni tentativo di attribuire all’attuale maggioranza regionale i risultati ottenuti negli ultimi anni all’ospedale di Alghero.

“Non c’è stato alcun contributo da parte sua e del Consiglio regionale su questa vicenda, che non c’entra assolutamente nulla. Rispetto alla situazione e agli organici ereditati, non è stato aggiunto niente. Anzi, la verità è che ciò che oggi di buono si vede all’ospedale di Alghero è frutto di una programmazione del passato”.

Pais elenca quindi gli interventi realizzati o avviati: “Le ristrutturazioni dei reparti, delle sale operatorie, del pronto soccorso, dell’ingresso, l’arrivo della nuova risonanza magnetica, il potenziamento delle strumentazioni sanitarie: tutto questo è stato ereditato. Nulla è stato prodotto dall’attuale amministrazione regionale”.

Da qui la critica politica finale: “Vedere ancora una volta un consigliere regionale che tenta di appropriarsi di meriti inesistenti è un’offesa al lavoro di medici e infermieri che stanno sostenendo un equilibrio estremamente precario, che mi auguro possa reggere soprattutto in vista della stagione estiva”.

Infine, Pais indica quella che considera una soluzione concreta: “Quello che può fare davvero l’onorevole Di Nolfo è impegnarsi per garantire la destinazione ad Alghero di almeno due medici che conseguiranno la specializzazione a novembre, grazie alle scuole di specializzazione finanziate dalla precedente amministrazione e ai concorsi banditi dalla precedente programmazione”.

“La smetta con la propaganda e dica la verità ai cittadini: i meriti, in questo caso, appartengono esclusivamente a chi lavora ogni giorno in corsia”.