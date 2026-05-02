Palmaroli ad Alghero, sala gremita tra gag e battute divertenti e intelligenti

ALGHERO – «La presentazione del libro Awanagana, cronaca surreale di un mondo reale di Federico Palmaroli, in arte Le più belle frasi di Osho, ha avuto un’ottima partecipazione di pubblico, rivelandosi come un’ottima occasione di incontro, satira e riflessione sulla realtà che viviamo». Lo dichiara Alessandro Cocco, che ieri sera ha dialogato con l’autore durante l’appuntamento ospitato ad Alghero.

«Ringrazio Federico Palmaroli per aver regalato alla città una serata intelligente e divertente, capace di unire ironia, attualità e tante risate. Un grazie particolare va a Daniele Sardu e a tutto il Ristorante Movida per l’ospitalità».

«Ringraziamo anche tutti coloro che hanno partecipato. La presenza del pubblico ha confermato quanto Alghero abbia voglia di momenti culturali vivi, anche leggeri ma mai banali».

«È stata una serata riuscita – conclude Cocco – e soprattutto un’occasione per stare insieme, sorridere e guardare con intelligenza alle contraddizioni del nostro tempo»