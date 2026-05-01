“Turismo: senza dialogo, non c’è sviluppo”

CAGLIARI -” Come Gruppo Forza Italia vogliamo richiamare l’attenzione su una questione urgente, ormai sotto gli occhi di tutti ed ossia il sistema turistico, pilastro dell’economia regionale e nazionale

che sconta una crescente carenza di professionalità e, ancor più, una enorme distanza nel

dialogo tra imprese e istituzioni.

Parliamo di un comparto strategico, capace di generare occupazione, reddito e sviluppo

diffuso, soprattutto in territori dove le alternative sono limitate, e proprio per questo

meritevole di un approccio serio, equilibrato e responsabile.

Invece il dibattito pubblico rischia troppo spesso di scivolare in semplificazioni che non

aiutano a comprendere la complessità del fenomeno né a individuare soluzioni efficaci.

Le criticità esistono e vanno affrontate con determinazione: la stagionalità del lavoro, le

difficoltà nei collegamenti, il costo della vita nelle località turistiche e il disallineamento tra

domanda e offerta di competenze rappresentano nodi strutturali che richiedono politiche

attive e interventi mirati.

Però, senza un confronto stabile, concreto e continuo tra chi fa impresa e chi ha la

responsabilità di governo, ogni azione rischia di fallire.

Per tutti noi, ed infatti non coi prestiamo a questo gioco, non serve alimentare

contrapposizioni sterili né creare un clima di sfiducia che finisce per penalizzare un intero

settore; serve, piuttosto, un cambio di passo fondato su ascolto, collaborazione e visione.

Per noi, da sempre disponibili al dialogo costruttivo, siamo convinti che solo attraverso una

reale sinergia, tra imprese ed istituzioni, si possano costruire soluzioni efficaci e durature,

valorizzando il turismo come una delle principali leve di crescita e sviluppo”