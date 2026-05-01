CAGLIARI -” Come Gruppo Forza Italia vogliamo richiamare l’attenzione su una questione urgente, ormai sotto gli occhi di tutti ed ossia il sistema turistico, pilastro dell’economia regionale e nazionale
che sconta una crescente carenza di professionalità e, ancor più, una enorme distanza nel
dialogo tra imprese e istituzioni.
Parliamo di un comparto strategico, capace di generare occupazione, reddito e sviluppo
diffuso, soprattutto in territori dove le alternative sono limitate, e proprio per questo
meritevole di un approccio serio, equilibrato e responsabile.
Invece il dibattito pubblico rischia troppo spesso di scivolare in semplificazioni che non
aiutano a comprendere la complessità del fenomeno né a individuare soluzioni efficaci.
Le criticità esistono e vanno affrontate con determinazione: la stagionalità del lavoro, le
difficoltà nei collegamenti, il costo della vita nelle località turistiche e il disallineamento tra
domanda e offerta di competenze rappresentano nodi strutturali che richiedono politiche
attive e interventi mirati.
Però, senza un confronto stabile, concreto e continuo tra chi fa impresa e chi ha la
responsabilità di governo, ogni azione rischia di fallire.
Per tutti noi, ed infatti non coi prestiamo a questo gioco, non serve alimentare
contrapposizioni sterili né creare un clima di sfiducia che finisce per penalizzare un intero
settore; serve, piuttosto, un cambio di passo fondato su ascolto, collaborazione e visione.
Per noi, da sempre disponibili al dialogo costruttivo, siamo convinti che solo attraverso una
reale sinergia, tra imprese ed istituzioni, si possano costruire soluzioni efficaci e durature,
valorizzando il turismo come una delle principali leve di crescita e sviluppo”
“Turismo: senza dialogo, non c’è sviluppo”
CAGLIARI -” Come Gruppo Forza Italia vogliamo richiamare l’attenzione su una questione urgente, ormai sotto gli occhi di tutti ed ossia il sistema turistico, pilastro dell’economia regionale e nazionale