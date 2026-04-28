Ad Olbia un’alleanza strategica per un turismo senza stagioni

Olbia lancia una nuova idea per il turismo isolano, tracciando una rotta ambiziosa che punta a trasformare la Gallura in una destinazione vibrante e accessibile per dodici mesi l’anno. Con la firma del protocollo d’intesa “Il Patto – Orizzonte Gallura / Gallura All Seasons”, il territorio lancia una sfida coraggiosa alla tradizione: non più solo “sole e mare”, ma un ecosistema produttivo capace di generare valore 365 giorni l’anno. Il documento, siglato tra il Comune di Olbia, la Camera di Commercio di Sassari, GEASAR S.p.A. e Confcommercio Nord Sardegna, non è solo una dichiarazione d’intenti, ma il motore di un cambiamento concreto che mette a sistema risorse, competenze e una visione d’insieme senza precedenti. Il cuore di questa rivoluzione è l’istituzione del Fondo per la destagionalizzazione turistica, che sarà operativo dalla stagione 2027 ed avviato nell’autunno di quest’anno. Non si tratta di un semplice capitolo di spesa, ma di un motore finanziario destinato ad alimentare azioni mirate: dalla promozione della destinazione sui mercati esteri — sviluppata in sinergia con i vettori aerei e gli operatori del settore — per stimolare i flussi nei mesi di bassa stagione, alla creazione di eventi autunnali e invernali di alto profilo, fino a una mobilità integrata che renda l’entroterra e la costa un unico, grande palcoscenico. Il fondo è costituito da tutti i partner: il Comune di Olbia con una quota della tassa di soggiorno, la Camera di Commercio ha già costituito un fondo e un pari contributo è dato da GEASAR. In questo scenario di rinascita, Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, pone l’accento sulla responsabilità civile e politica che sottende l’accordo. Per Nizzi, “la guida del Comitato è un impegno a garantire stabilità economica alle imprese e continuità lavorativa ai cittadini, superando la precarietà del lavoro stagionale per fare di Olbia una città viva e pulsante in ogni mese del calendario.” Dello stesso tenore la visione pragmatica di Stefano Visconti, presidente della Camera di Commercio di Sassari, per il quale:” Il monitoraggio dei risultati e nel sostegno diretto al sistema imprenditoriale la chiave per vincere questa partita. Secondo Visconti, il Fondo è l’investimento necessario per trasformare la stagionalità da un limite strutturale a una leva di competitività internazionale, parlando ai mercati esteri con un linguaggio nuovo e accattivante anche sotto il cielo d’inverno.

La voce di chi ogni giorno vive il mercato e le sue sfide arriva da Edoardo Oggianu, vicepresidente vicario di Confcommercio Nord Sardegna. Con un approccio carico di entusiasmo, Oggianu dice: “Questa è la risposta che le imprese attendevano: un modello di collaborazione tra pubblico e privato che finalmente tutela chi sceglie di scommettere sul territorio restando aperto tutto l’anno.” La creazione di nuovi prodotti turistici fruibili in ogni stagione è, per Oggianu, l’unica vera strada per dare certezze a chi investe nel futuro della Sardegna. “Quello che nasce oggi in Gallura- aggiunge- è un modello virtuoso, una “buona pratica” che dimostra come, unendo le forze, si possa riscrivere il destino di un territorio, rendendolo un esempio di eccellenza.” Il successo di questa visione poggia però su pilastri infrastrutturali solidi, e in questo il ruolo di Silvio Pippobello, amministratore delegato di GEASAR, diventa centrale: “Siamo estremamente lieti di contribuire a questa importante iniziativa dove, per la prima volta, pubblico e privato si uniscono attorno a un progetto concreto e condiviso per la destagionalizzazione della nostra destinazione.

GEASAR investe ogni anno risorse proprie significative per incentivare i vettori a operare nella bassa e media stagione, coerentemente con la nostra convinzione riguardo al potenziale turistico della Sardegna ben oltre i mesi estivi. È noto, tuttavia, che la connettività aerea segue la domanda: le compagnie aeree investono esclusivamente dove trovano viaggiatori, e questi scelgono le destinazioni che sanno offrire un prodotto attrattivo tutto l’anno. Il Patto è quindi lo strumento essenziale affinché si possa intraprendere insieme un percorso di graduale destagionalizzazione dei flussi turistici.”