Sassari, sfondava le vetrine a colpi di martello: arrestato rapinatore seriale

SASSARI – La Polizia di Stato di Sassari, attraverso gli operatori della Squadra Mobile, ha tratto in arresto un pregiudicato sassarese, responsabile di una serie di rapine e furti a danni di attività commerciali cittadine, commessi con un martello L’uomo ha asportato somme di denaro, stecche di sigarette e altri valori. Dopo il fermo in flagranza di reato, la Procura di Sassari ha ottenuto la custodia cautelare in carcere. Il giovane agiva a bordo di uno scooter rubato, con il volto travisato da casco da motociclista e fazzoletto, colpendo almeno tre attività commerciali e minacciando i titolari con il martello per farsi consegnare i valori. Grazie a un’intensa attività investigativa, gli operatori della Squadra Mobile hanno individuato il nascondiglio della moto nell’agro di Sassari. Le modalità di occultamento suggerivano un riutilizzo imminente: è stato così predisposto un servizio di osservazione. L’indagato, avvicinatosi con fare sospetto per recuperarla, è stato bloccato e arrestato dagli agenti appostati. Al momento del fermo, ha opposto violenta resistenza colpendo con il casco due operatori, provocandogli lesioni guaribili in 7 giorni. La perquisizione del motociclo ha permesso di rinvenire il martello usato nelle rapine nel cassetto portaoggetti. Ultimate le formalità di rito, l’indagato è stato associato alla casa circondariale di Sassari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.