OLBIA – Prosegue da parte della società De Vizia Transfer S.p.a. la consegna
porta a porta dei nuovi kit per la raccolta differenziata, con ritiro contestuale dei vecchi
mastelli.
La distribuzione procede in modo progressivo su tutto il territorio comunale. Ecco le vie
interessate la settimana dall’8 al 12 giugno 2026:
Via Piacenza, Via Maria Clotilde Lumbau, Via Reggio Emilia, Via Val Di Susa, Via Del
Centenario, Via Del Pesco, Via Lecce, Via Argentina, Via Ecuador, Via Ludovico Ariosto,
Via Pescara, Via Danimarca, Via Giosuè Carducci, Via Catania, Via Como, Via Del
Pioppeto, Via Baratta, Via Germania, Via Ferrara, Via Torquato Tasso, Via Del Piave,
Via Delle Felci, Via Del Topazio, Via Frosinone, Via Fausto Noce, Via Lazio, Via Imperia,
Via Modena.
Ricordiamo che durante la consegna, il personale incaricato da De Vizia richiederà un
documento d’identità dell’intestatario della TARI, necessario per associare
correttamente il kit all’utenza. Qualora al momento del passaggio non fosse presente
nessuno nell’abitazione, gli operatori lasceranno un avviso con le modalità per ritirare il
kit in un secondo momento.
A Olbia rinnovano i kit dei mastelli della differenziati: consegna
OLBIA – Prosegue da parte della società De Vizia Transfer S.p.a. la consegna