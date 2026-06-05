Carabinieri, si è celebrato il 212° anniversario dell’Arma: report

ALGHERO – Nel corso della mattinata odierna, alle ore 09:30, all’interno della caserma intitolata al Capitano Gerolamo Berlinguer, si è tenuta anche a Sassari la celebrazione del 212° anniversario della fondazione dell’Arma dei Carabinieri. La ricorrenza si celebra il 5 giugno, giorno in cui nel 1920 la Bandiera dell’Arma fu insignita della prima Medaglia d’Oro al Valor Militare per la partecipazione eroica dei Carabinieri alla Prima Guerra Mondiale. Alla cerimonia militare hanno presenziato le massime Autorità civili, religiose, militari e amministrative locali, unitamente a rappresentanze di cittadini e scolaresche. Lo schieramento del reparto di formazione ha visto inquadrati i reparti territoriali a fianco delle specialità dell’Arma operanti in provincia. Erano presenti, inoltre, i Gonfaloni del Comune di Sassari e degli altri Comuni della provincia, oltre ai Labari dell’Associazione Nazionale Carabinieri, custode dei nostri valori e delle nostre tradizioni, e delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma. Nel corso dell’evento, dopo la lettura del messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e dell’Ordine del Giorno del Comandante Generale, Generale di Corpo d’Armata Salvatore Luongo, il Colonnello Maione ha rivolto un caloroso indirizzo di saluto ai presenti e un abbraccio affettuoso ai familiari dei Carabinieri caduti nell’adempimento del dovere, in particolare delle MOVM App. Ciriaco CARRU e Car. Sc. Walter FRAU e del Carabiniere Sebastiano MARRONE. Il Comandante Provinciale si è rivolto alle donne e agli uomini schierati in armi, che idealmente hanno rappresentato tutti i Carabinieri della Provincia di Sassari, esprimendo sincera riconoscenza per i sacrifici e le rinunce che silenziosamente affrontano con il sostegno discreto dei rispettivi familiari: “Grazie per il lavoro che quotidianamente svolgete, con serietà, professionalità e senso del dovere, al servizio del cittadino ed in risposta alle aspettative di sicurezza della collettività”. Un ringraziamento speciale è stato anche rivolto ai Carabinieri Forestali per il loro instancabile operato a tutela del patrimonio naturale e paesaggistico dell’Isola. Successivamente sono state consegnate, dalle Autorità istituzionali presenti, alcune ricompense individuali: ENCOMIO Semplice concesso dal Comando Legione Carabinieri Sicilia al Capitano Marco CAMPAGNA, Comandante della Compagnia CC di Bonorva (SS), con la seguente motivazione: “Comandante di nucleo operativo e radiomobile di reparto territoriale operante in territorio ad alto indice di criminalità, evidenziando lodevole senso del dovere, elevata professionalità e spiccato intuito investigativo, organizzava e dirigeva, partecipandovi personalmente, complessa e prolungata indagine che consentiva di disarticolare un pericoloso sodalizio criminale dedito ai reati di usura aggravata, tentata estorsione, incendio doloso e traffico illecito di sostanze stupefacenti. l’operazione, conclusasi con l’esecuzione di misure cautelari a carico di 9 persone, il sequestro e la successiva confisca di ingenti somme di denaro, restituite alle vittime, riscuoteva il plauso delle autorità e contribuiva a esaltare il prestigio dell’istituzione.” Termini Imerese (Palermo) e territorio nazionale, 9 settembre 2022-29 agosto 2024. La ricompensa è stata consegnata dal Prefetto di Sassari, dottoressa Grazia LA FAUCI ENCOMIO Semplice concesso dal Comando Legione Carabinieri Sardegna a Maresciallo Ordinario Eleonora FEGA, Maresciallo Ordinario Mario TRUCCHETTI, Brigadiere Alessandro SANNA, in servizio alla Sezione Operativa della Compagnia CC di Sassari, con la seguente motivazione: “Addetto a sezione operativa di compagnia capoluogo, operante in territorio particolarmente sensibile sotto il profilo dell’ordine e della sicurezza pubblica, con spiccata professionalità, notevole acume investigativo e alto senso del dovere forniva determinante contributo ad una complessa e articolata attività d’indagine su un sodalizio criminale dedito alla commissione di furti in danno di esercizi commerciali con il metodo delle spaccate, perpetrate utilizzando auto rubate come arieti. l’attività si concludeva con l’arresto di tre soggetti e il recupero di una ingente quantità di refurtiva di notevole valore, che riscuoteva il consenso dell’opinione pubblica e delle autorità, contribuendo a esaltare il prestigio e l’immagine dell’istituzione”. Sassari, ottobre 2024 – luglio 2025. La ricompensa è stata consegnata dal Dott. Armando MAMMONE, Procuratore della Repubblica di Sassari. ENCOMIO Semplice concesso dal Comando Legione Carabinieri Sardegna a Luogotenente Daniele ANTONUCCI, Maresciallo Francesco Maria BAFFIGO, Brigadiere Stefano MARANGONI, Appuntato scelto qualifica speciale Paolo DE SANTIS, Appuntato scelto qualifica speciale Gennaro CRISTINZIANO, Appuntato scelto qualifica speciale Manuela SCARPATO, in servizio alla Stazione CC di Palau, con la seguente motivazione: “Comandante e Addetti a Stazione distaccata, evidenziando, spiccata professionalità, straordinario acume investigativo e alto senso del dovere, conducevano una complessa e articolata indagine, condotta senza soluzione di continuità per oltre una settimana, avviata a seguito della scomparsa di una giovane donna, risultata in seguito vittima di femminicidio. L’attività, nonostante numerosi tentativi di depistaggio posti in essere dal responsabile del delitto, si concludeva con l’arresto dell’autore e riscuoteva il consenso dell’opinione pubblica e delle autorità, esaltando il prestigio e l’immagine dell’Istituzione.” Palau (Sassari), 16-24 settembre 2025. La ricompensa è stata consegnata dal Dott. Alessandro BOSCO, Procuratore della Repubblica, facente funzioni, di Tempio Pausania. La costante e capillare opera svolta sul territorio a tutela della sicurezza, nel corso dell’anno 2025, ha consentito alle articolazioni territoriali del Comando Provinciale di procedere per circa 10.000 reati (oltre il 72% del totale dei reati denunciati nella Provincia), svolgendo più di 42.000 servizi perlustrativi, durante i quali sono stati controllati circa 83.000 veicoli e identificate oltre 121.000 persone. Nel complesso sono stati effettuati oltre 14.000 interventi su richiesta del cittadino e l’attività di prevenzione e repressione dei reati ha consentito il deferimento alla magistratura di più di 3.100 persone e l’arresto di oltre 400 responsabili di reati, di cui 87 per furto aggravato, 32 per rapina e 131 per spaccio di droga (con il sequestro di circa 175 chilogrammi di sostanze stupefacenti e 6.500 piante di cannabis). Nell’ambito dei delitti previsti dal “Codice Rosso”, sono state arrestate 62 persone per atti persecutori e maltrattamenti in famiglia e deferiti all’Autorità Giudiziaria 300 soggetti per analoghe condotte delittuose. Tra le operazioni di maggior rilievo figura “Polo Ovest”, conclusa lo scorso dicembre dal Reparto Territoriale di Olbia, coordinata della DDA di Cagliari, al termine di una complessa attività d’indagine, che ha permesso di disarticolare due distinte associazioni criminali dedite al narcotraffico su scala nazionale e internazionale, mettendo in luce un consolidato hub sulla costa orientale con flussi di import-export di cocaina proveniente dal centro-nord della Penisola e di marijuana prodotta sull’Isola e ceduta in parte quale merce di scambio.