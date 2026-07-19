Congresso di Fratelli d’Italia: unità, condivisione e grande partecipazione

SASSARI – Unità, partecipazione e condivisione hanno caratterizzato il Congresso di Fratelli d’Italia Sassari, conclusosi con l’elezione unanime di Sandro Mura, sindaco di Padria e componente della Direzione nazionale di Fratelli d’Italia dal 2018, a coordinatore provinciale del partito.

Ad aprire i lavori, coordinati dal commissario provinciale Mauro Rotelli, insieme a Mario Conoci, Grazia Rita Di Guardo e Maurizio Usai, è stato il sindaco di Sassari Giuseppe Mascia. Il congresso ha visto inoltre la partecipazione e il saluto dei rappresentanti provinciali delle forze del centrodestra: Nanni Terrosu e Cecilia Cherchi, responsabile cittadina di Forza Italia, Ivan Cermelli per la Lega, Angela Desole per i Riformatori Sardi e Gavino Gaspa per il Partito Sardo d’Azione, a testimonianza di un dialogo e di una collaborazione che rappresentano un valore aggiunto per l’intera coalizione.

Nel corso dei lavori si è inoltre proceduto, per acclamazione, all’elezione dei componenti del Coordinamento provinciale: Luca Babudieri, Pino Cardi, Gianmario Sircana, Christian Speziga, Gianni Tilocca, Davide Saiu, Giovanni Pintus, Alessandro Mereu e Flavio Spanu. Ne fanno parte, quali componenti di diritto, anche Barbara Polo, Francesca Masala, Roberto Cadeddu, Gaia Rau e Leonardo Pulinas. Su nomina del presidente entrano inoltre Pietro Pedoni, Luigi Todini, Alessio Auriemma, Uccio Sanna e Alfonso Pino.

Sono stati infine designati i componenti della Commissione Disciplina e Garanzia: Daniela Nurra, Basiano Becciu, Andrea Salis, Manlio Mesina e Gavina Mereu.

Gli organismi eletti rappresentano una squadra coesa e competente, chiamata a proseguire il percorso di radicamento del partito sul territorio, rafforzandone la presenza nelle comunità e consolidando il dialogo con cittadini, amministratori e realtà produttive della provincia.

Fratelli d’Italia Sassari rivolge i migliori auguri di buon lavoro al coordinatore Mura e a tutti i componenti degli organismi eletti, con la convinzione che, attraverso impegno, competenza e spirito di servizio, sapranno interpretare al meglio il mandato ricevuto dagli iscritti, contribuendo al rafforzamento del progetto politico del partito e alla crescita del territorio.