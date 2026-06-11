Alghero Experience, ecco il cartellone estivo

ALGHERO – Alghero si prepara a vivere un’estate straordinaria con un calendario di eventi tra i più ricchi e prestigiosi degli ultimi anni. È l’Alghero Experience 2026, il consolidato progetto di promozione territoriale ideato e sviluppato dalla Fondazione Alghero e dall’Amministrazione comunale che, grazie al prezioso contributo di associazioni culturali, operatori turistici, organizzatori e realtà artistiche locali e nazionali, continua a raccontare e valorizzare l’identità della città attraverso un’offerta di eventi ampia, qualificata e diffusa. Oggi la presentazione della programmazione che, da giugno a fine settembre, porterà in città grandi protagonisti della musica italiana e internazionale, spettacoli, incontri culturali, talk, jazz, lirica, festival enogastronomici e le grandi manifestazioni sportive, appuntamenti capaci di coinvolgere pubblici di tutte le età.

Numerosi e consolidati i format che nell’estate di Alghero trovano successo, ad iniziare dal San Miquel Festival 2026, un evento che cambia strategia nella sua periodizzazione e programmazione con anteprime tra giugno, luglio e agosto, per poi trovare la sua piena realizzazione a settembre, fino alla magica Festa del Santo Patrono della Città, rafforzando ancora di più lo storico legame con le tradizioni e la cultura Catalana. Dai Focs de Sant Joan, la XIII edizione del Festival letterario Dall’Altra Parte del Mare, la IX edizione del JazzAlguer, il festival cinematografico Cinema delle Terre del Mare, l’Alguer Summer Festival e il Mamatita Festival, fino alla XXIII edizione del Birralguer e Musica sulle Bocche. “Una proposta che conferma la crescita del brand e consolida il ruolo della città come una delle destinazioni più attrattive del Mediterraneo, capace di coniugare turismo, cultura, spettacolo, sport e valorizzazione del territorio” sottolinea il presidente Graziano Porcu. “Alghero Experience è un progetto che racconta Alghero 365 giorni l’anno attraverso la cultura, la musica, lo spettacolo, l’identità e la qualità dell’accoglienza. In questi anni abbiamo lavorato per costruire una programmazione sempre più strutturata, capace di attrarre grandi produzioni e artisti di livello nazionale, senza perdere il legame con il territorio e con le tante realtà associative e culturali che contribuiscono a rendere viva la nostra città”.

Con lui, questa mattina nella conferenza stampa di presentazione al Quarter, Roberto Fiori del consiglio d’amministrazione della Fondazione Alghero e l’assessora al Turismo del Comune di Alghero, Ornella Piras. Il cartellone estivo vedrà alternarsi sul palco dell’Anfiteatro Ivan Graziani a Maria Pia artisti tra i più amati dal pubblico italiano come Tommaso Paradiso, Litfiba, Fiorella Mannoia, Luca Carboni, Blanco, Il Volo, Mannarino, Madame, Marco Masini, Capo Plaza, Fulminacci e Caparezza, protagonisti di una stagione musicale di altissimo livello. C’è poi la grande novità dell’estate 2026: la tappa del Beach Like a Deejay con Radio Deejay, che per circa una settimana animerà il Lido San Giovanni con tanta musica, concerti live, sport e divertimento. Accanto ai grandi concerti, il Piazzale Lo Quarter ospiterà una raffinata programmazione dedicata al jazz e alla musica d’autore con Karima, Gegè Telesforo, Silvia Mezzanotte e Carlo Marrale, Nino Buonocore con Max Ionata e Flavio Boltro, oltre all’Atlantico Quintetto e agli appuntamenti internazionali che arricchiranno il calendario di settembre fino alla grande festa identitaria di San Miquel, rinnovando il forte legame che unisce i popoli e la cultura Catalana con le tradizioni e la lingua Algherese.

Nella suggestiva cornice del Forte della Maddalena spazio alla grande lirica che ritorna nel cuore antico di Alghero grazie all’Ente De Carolis e inaugura due grandi eventi dell’estate sarda: l’Alghero Festival e il Festival Città Regie. A questi si aggiunge l’evento promosso col CeSim in occasione dei festeggiamenti per l’ingresso dei 18 siti archeologici sardi nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO: un raffinato concerto lirico vedrà protagonisti due interpreti e un pianista di chiara fama in un omaggio al grande patrimonio del melodramma italiano. Il recital, dedicato all’opera italiana e alla tradizione della canzone napoletana, celebra il canto lirico italiano, riconosciuto dall’UNESCO come Patrimonio Culturale Immateriale dell’Umanità.

Grande spazio anche al teatro, alla narrazione e all’approfondimento culturale con protagonisti del panorama nazionale come Andrea Pennacchi, Luca Bizzarri, Ambra Angiolini, Sigfrido Ranucci, Stefano Fresi, Lina Sastri, Stefano Nazzi, Giorgio Panariello, Roberta Bruzzone e Paolo Mieli, chiamati ad animare una stagione che intreccia intrattenimento, riflessione e cultura. L’edizione 2026 rappresenta un ulteriore passo avanti nel percorso di crescita della Fondazione Alghero come strumento di gestione e valorizzazione della destinazione e promozione del territorio. “Il nostro obiettivo è generare valore per la città, sostenere il comparto turistico e commerciale e offrire a residenti e visitatori un’esperienza sempre più ricca e qualificata. Alghero deve essere percepita come una destinazione viva e attrattiva durante tutto l’anno e gli eventi rappresentano uno degli strumenti più efficaci per raggiungere questo obiettivo” precisa il vicepresidente Roberto Fiori.

“La programmazione estiva si inserisce infatti in una strategia più ampia che punta a distribuire occasioni di richiamo lungo tutto l’arco dell’anno, rafforzando il percorso avviato con le numerose iniziative promosse dalla Fondazione in collaborazione con l’Amministrazione comunale, ad iniziare dai grandi eventi sportivi internazionali, capaci di proiettare la Riviera del Corallo oltreoceano” sottolinea l’assessora al Turismo Ornella Piras. “Il Sant Miquel Festival sarà caratterizzato da una forte diffusione territoriale degli eventi, coinvolgendo il centro storico, il waterfront, l’Anfiteatro Ivan Graziani, il Piazzale Lo Quarter e i luoghi identitari della città. Un filo diretto con le borgate e chi i quartieri ed il territorio lo vive, con l’obiettivo di valorizzare l’intero patrimonio urbano e culturale di Alghero” chiude l’assessora Raffaella Sanna.

Il programma completo con tutti gli eventi estivi e tutti i dettagli sui singoli appuntamenti sono consultabili sul sito Alghero Turismo e sui canali social istituzionali.