Nuovo Cda per Assonautica Centro Nord Sardegna: Gianni Sale alla guida

Si è tenuta la prima riunione insediativa del nuovo Consiglio di Amministrazione di Assonautica Centro Nord Sardegna, segnando l’avvio di una stagione strategica per l’intera economia della Sardegna settentrionale. I lavori sono stati ufficialmente aperti dal neo eletto presidente, Gianni Sale, alla presenza del presidente uscente di Assonautica e attuale vicepresidente della Camera di Commercio di Sassari, Giovanni Conoci, in un ideale e proficuo passaggio di testimone all’insegna della continuità e dello sviluppo economico del territorio. Nel delineare le linee programmatiche del suo mandato, il presidente Sale ha voluto tracciare una rotta chiara che punta con decisione sull’integrazione e sulla valorizzazione complessiva del territorio: “Vogliamo continuare a costruire una rete solida e strutturata che utilizzi i nostri porti non solo come semplici approdi, ma come vere e proprie piattaforme di collegamento capaci di indirizzare i flussi di visitatori e investimenti verso l’immenso patrimonio culturale, enogastronomico e produttivo delle aree interne della nostra provincia. In un percorso rafforzato nell’ultimo quinquennio.” Ed ha aggiunto: ”La presenza attiva dei consorzi industriali in questo nuovo direttivo ci consentirà di agire con una visione industriale e lungimirante, pianificando interventi infrastrutturali e servizi logistici all’avanguardia. Dobbiamo essere in grado di presentare la nostra terra come un sistema unito, moderno e accogliente, dove ogni singola risorsa, dalla cantieristica d’eccellenza all’artigianato locale, sia valorizzata per innescare una crescita economica concreta, sostenibile e duratura nel tempo per tutta la nostra comunità.” Dove la nautica fa parte di un vero e proprio sistema economico integrato e recita un ruolo di primo piano. Il nuovo Consiglio di Amministrazione riflette esattamente questa volontà di coesione, accogliendo figure chiave del panorama economico e produttivo locale. Ne fanno parte Riccardo Testoni e Gian Battista Manduco (per le associazioni datoriali che rappresentano la Camera di Commercio di Sassari), insieme ai rappresentanti dei consorzi industriali che fanno il loro ingresso strategico nel direttivo: Simona Fois, per il Consorzio Industriale Provinciale di Sassari (CIPSS), e Livio Fideli, in rappresentanza del Consorzio Industriale Provinciale Nord Est Sardegna (CIPNES). L’ingresso dei consorzi industriali ridefinisce la programmazione economica del territorio, creando un ponte diretto tra le attività costiere e la pianificazione industriale. Nella zona della Gallura si intende consolidare un comparto già forte e maturo, facendo leva sulla storicità e sulla forza lavoro qualificata delle imprese locali. Contemporaneamente, la presenza del CIPSS apre prospettive inedite per l’area di Porto Torres: grazie alla disponibilità di ampi spazi retroportuali e affacci sul mare, si punta a intercettare i flussi legati alla nautica da diporto di grosso cabotaggio, posizionando il Nord Sardegna come hub nevralgico per l’accoglienza e la manutenzione di grandi imbarcazioni.