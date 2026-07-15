Rifiuti ad Alghero, è scontro: “Proliferano le discariche”, “Falso, è tutto ripulito”

ALGHERO – “Le discariche abusive proliferano in tutta Alghero e il fenomeno sta assumendo dimensioni sempre più preoccupanti. Ma ciò che ci allarma maggiormente è che questi indecorosi accumuli di rifiuti sorgano persino in due luoghi simbolo della nostra città: a Sant’Anna, nei pressi della vecchia casa comunale e degli uffici del Comune, e a Villa Maria Pia, dove si riunisce il Consiglio comunale”.

Lo denunciano i consiglieri del gruppo di Forza Italia Marco Tedde, Antonello Peru, Lina Bardino e Nina Ansini, che puntano il dito contro una situazione “non più tollerabile, che restituisce l’immagine di una città in cui il servizio di igiene urbana non riesce a garantire standard minimi di decoro e di efficienza”. “È evidente – sottolineano gli esponenti azzurri – che non siamo soltanto di fronte a episodi di abusivismo da parte di chi abbandona i sacchetti dell’immondizia. Il problema è molto più serio e riguarda la mancanza o l’inadeguatezza del servizio di raccolta in luoghi che rappresentano la storia, le istituzioni e l’identità della nostra comunità. Se persino la vecchia casa comunale e la sede del Consiglio comunale vengono letteralmente offese da queste discariche incontrollate, significa che il sistema non funziona e che l’amministrazione ha il dovere di intervenire con urgenza”.

Per Tedde, Peru, Bardino e Ansini “non è più il tempo degli slogan, delle autocelebrazioni e della propaganda. Gli algheresi e i tanti turisti che in queste settimane affollano la città hanno diritto a un servizio di igiene urbana efficiente, puntuale e degno di un Paese civile.

“Auspichiamo – concludono i consiglieri di Forza Italia – che l’amministrazione comunale abbandoni finalmente i luoghi comuni e la propaganda e si attivi concretamente per restituire decoro alla città, dando sostegno al gran lavoro fatto dalle risorse umane dell’assessorato, eliminando le discariche abusive, rafforzando i controlli e garantendo ad Alghero, alle borgate e all’intero territorio un servizio di raccolta dei rifiuti all’altezza delle aspettative della comunità”.

“Forza Italia smetta di fare terrorismo mediatico. Falsità e bugie stanno caratterizzando l’attività del gruppo che ancora una volta si distingue per il livello mediocre del fare opposizione. Non c’è alcuna discarica abusiva a Sant’Anna e tanto meno a Maria Pia. I siti sono oggi completamente tornati alla normalità dopo il ritiro previsto nel calendario delle operazioni della Ciclat. Vanno perciò rispedite al mittente le accuse sulla situazione nell’isola ecologica di Sant’Anna e a Maria Pia, presso l’omonima villa. Sarebbe come scattare una foto il giovedì notte e lanciare l’allarme sulla presenza di sacchetti di plastica in città. A Sant’Anna è prevista la presenza di contenitori nei giorni del Lunedì, Mercoledì e Venerdì, dalle 7 alle 12 e oggi puntualmente è avvenuto il ritiro dei conferimenti, tant’è che ora il sito è tornato alla normalità come accade ogni volta. A Maria Pia invece c’è stato un deposito su richiesta di ritiro, attraverso i canali usuali di comunicazione con la Ciclat. Previo appuntamento sono stati depositati i rifiuti, anche provenienti dalla pulizia dei locali in carico alle associazioni dei Carabinieri, per il passaggio dei mezzi per il ritiro. Da ricordare che esistono anche altri siti in cui opera l’isola ecologica, come sulla strada per Valverde, ad esempio, in cui vengono depositati i rifiuti nei giorni del Lunedì e Venerdì, così come in altri siti periferici. Sarebbe ora che il leader di Forza Italia finisca di fare propaganda per cercare proseliti; Forza Italia cerchi di ottenere visibilità, se ci riesce, con serietà e responsabilità. Il periodo di elaborazione del lutto dalla sconfitta elettorale deve portarli dallo sconforto alla sobrietà e finalmente alla proposta di un cambiamento migliorativo. Gettare fango sulla città non giova e non depone a favore di una classe dirigente seria”, chiude la maggioranza del sindaco Cacciotto.