“Bonus nuovi nati del 2025, risultato importante: ora renderlo strutturale”

ALGHERO – “L’istituzione del bonus nuovi nati è un risultato importante per Alghero e per le famiglie

algheresi. È una proposta che ho presentato a nome di Prima Alghero, sostenuta e poi votata

all’unanimità dal Consiglio comunale. Quando una proposta è giusta, concreta e utile alla

città, è positivo che trovi il consenso di tutti”.

Così Massimiliano Fadda, Prima Alghero, commenta lo stanziamento di 112 mila euro di

risorse di bilancio destinato al bonus per i bambini nati nel 2025.

“Abbiamo voluto portare avanti questa misura perché crediamo che il sostegno alla natalità

non possa restare uno slogan. Aiutare una famiglia nel momento della nascita di un figlio

significa dare un segnale chiaro, Alghero deve tornare a investire sul proprio futuro”.

“Il bonus nuovi nati non risolve da solo il problema demografico, ma indica una direzione

precisa. La famiglia, la natalità e i servizi per chi sceglie di vivere e crescere figli nella nostra

città devono diventare temi centrali dell’azione amministrativa”.

“Per questo il prossimo obiettivo è rendere strutturale questa misura. Non un intervento una

tantum, ma un impegno stabile nel bilancio comunale. Ringrazio tutti i gruppi consiliari e i

consiglieri che hanno sostenuto e votato la proposta. Prima Alghero continuerà a lavorare

perché il sostegno alla famiglia diventi una vera priorità per lo sviluppo della città”.