Variazione di Bilancio: accolte le proposte dei consiglieri Martinelli, Mulas e Bamonti

ALGHERO – “Con l’approvazione della delibera di variazione al bilancio da parte della Giunta, vengono messe a disposizione della città risorse per oltre 10 milioni di euro, destinate in larga parte alle opere pubbliche, alla manutenzione, all’impiantistica sportiva, alla sicurezza e alla progettazione di nuovi interventi.

Grande soddisfazione viene espressa dai consiglieri comunali Gianni Martinelli, Christian Mulas e Alberto Bamonti, che sottolineano come l’Amministrazione abbia accolto numerose richieste da loro avanzate e inserite nell’ambito della programmazione dell’avanzo di bilancio.

Tra gli interventi finanziati figurano:

1.200.000 euro per imprimere l’impulso decisivo al completamento della Circonvallazione;

400.000 euro per avviare la riqualificazione dell’area di via Fratelli Accardo Artigiani;

270.000 euro per la rigenerazione degli spazi pubblici destinati allo sport, con interventi ai campi dei Giardini Tarragona, al “Pallone” di via Kennedy e al campo da basket della scuola della Mercede;

213.000 euro per l’acquisto del vecchio Ostello della Gioventù di Fertilia;

250.000 euro per la manutenzione straordinaria della Torre della Polveriera

60.000 euro per la manutenzione e l’acquisto di nuovi giochi nei parchi cittadini;

924.259 euro per l’acquisto della sola porzione immobiliare relativa al canile;

488.000 euro destinati alla sicurezza stradale e al potenziamento della segnaletica, in particolare nelle aree più sensibili della città.

Secondo i tre consiglieri, questa rappresenta una storica “Triplice Intesa”, nata dalla collaborazione istituzionale e dalla volontà comune di trasformare le proposte avanzate in interventi concreti per la comunità.

Il consigliere Gianni Martinelli esprime particolare soddisfazione per lo stanziamento di 400.000 euro destinati alla riqualificazione dell’area di via Fratelli Accardo, “una zona della città che da troppo tempo attendeva un intervento di recupero”. Martinelli evidenzia inoltre l’importanza dei 1,2 milioni di euro destinati alla Circonvallazione, che consentiranno di avviare la fase conclusiva di un’opera strategica per la viabilità cittadina e lo stanziamento di 250.000 euro per la manutenzione straordinaria della Torre della Polveriera.

Il consigliere Alberto Bamonti manifesta soddisfazione per il finanziamento di 270.000 euro destinato alla riqualificazione dei campi sportivi cittadini e degli spazi pubblici nei quartieri, ribadendo il proprio impegno nel favorire attività sportive e aggregative all’aperto per i giovani. Positivo anche il giudizio sullo stanziamento di 60.000 euro destinato alla manutenzione e all’acquisto di nuovi giochi per i parchi pubblici.

I consiglieri comunali Martinelli e Bamonti ringraziano l’assessore Marinaro per il proficuo lavoro svolto

Il consigliere Christian Mulas sottolinea con soddisfazione l’accoglimento delle richieste relative all’acquisto della porzione immobiliare relativa all’acquisto del solo canile e al finanziamento della sicurezza stradale. Quest’ultimo intervento, ricorda, nasce anche da un ordine del giorno approvato all’unanimità dal Consiglio comunale. Mulas ringrazia inoltre l’assessore Roberto Corbia per il lavoro svolto che ha portato allo stanziamento di 488.000 euro destinati a migliorare la segnaletica e la sicurezza nelle zone più frequentate e sensibili della città.

I tre consiglieri dichiarano:

“La nostra collaborazione non è soltanto un’intesa tra consiglieri comunali, ma rappresenta un patto con i cittadini che ci hanno accordato la loro fiducia. L’approvazione di questa variazione di bilancio dimostra che il confronto costruttivo e il lavoro di squadra possono tradursi in risultati concreti per la città. Continueremo a lavorare con responsabilità affinché gli impegni assunti trovino piena attuazione e migliorino la qualità della vita della nostra comunità.”

Concludono la nota i consiglieri comunali Gianni Martinelli, Christian Mulas e Alberto Bamonti, ribadendo che la “Triplice Intesa” continuerà a operare con spirito di collaborazione, avanzando proposte e seguendo da vicino la realizzazione degli interventi finanziati nell’interesse esclusivo della città.

Ora auspichiamo un rapido passaggio in commissione e una celere approvazione in Consiglio Comunale per dare risposte concrete ai ns concittadini”

Gianni Martinelli e Alberto Bamonti (Base Popolare)

Christian Mulas (Psd’Az)