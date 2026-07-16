Fratelli d’Italia, sabato 18 luglio il Congresso provinciale del Nord Ovest Sardegna

SASSARI – Si terrà sabato 18 luglio, con inizio alle ore 10, presso l’Hotel Grazia Deledda di Sassari (viale Dante Alighieri, 47), il Congresso provinciale di Fratelli d’Italia.

Nel corso dell’assemblea gli iscritti saranno chiamati a eleggere il nuovo presidente e il coordinamento provinciale, rinnovando gli organismi dirigenti che avranno il compito di guidare l’azione politica di Fratelli d’Italia nella provincia di Sassari.

Il Congresso rappresenta un importante momento di confronto, partecipazione e condivisione delle prospettive politiche del partito, con l’obiettivo di rafforzare la presenza di Fratelli d’Italia sul territorio e consolidare il rapporto con amministratori, iscritti, militanti e cittadini.

L’appuntamento conferma l’impegno del partito nel valorizzare la partecipazione democratica e il radicamento locale, attraverso il rinnovo della propria classe dirigente e la definizione delle future linee di indirizzo politico.