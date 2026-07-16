Giunta Cacciotto, 10milioni di avanzo per opere e impianti sportivi

ALGHERO – “Continuiamo il rilancio di molte attività a favore dello sviluppo, della vivibilità dei quartieri e dello sport, con un lavoro che guarda alla concretezza e alla soluzione di alcune importanti opere che verranno definite. Gradualmente arrivano i risultati, ma lavoriamo con lo sguardo al futuro, con una forte spinta alla progettazione di nuove opere per le quali abbiamo stanziato importanti risorse”, spiega il Sindaco Raimondo Cacciotto. “Un ringraziamento alla maggioranza per il prezioso contributo nel raggiungimento di questo obiettivo, ai dirigenti e agli uffici comunali”, aggiunge. L’operazione contabile disposta dall’Assessore alle Finanze Enrico Daga riassume il lavoro svolto dagli uffici “con una impronta derivata dalla sintesi della collaborazione tra le varie istanze provenienti dalla maggioranza – riferisce – che risponde alle esigenze della comunità nei vari settori sui quali riponiamo attenzione e impegno”.

Per i Lavori Pubblici si tratta di una forte spinta verso la soluzione di molteplici situazioni e della concretizzazione di attività avviate nei settori dell’impiantistica sportiva. Su proposta dell’Assessore Francesco Marinaro, il settore dispone ora di 4.761.000 euro che si riversano su importanti segmenti dei lavori pubblici della città. A cominciare da 1,2 milioni per i lavori di completamento della Circonvallazione, per un impulso decisivo all’apertura della strada che collega la parte Nord alla parte Sud della città. Per continuare poi con la disponibilità di 400 mila euro per i lavori di via Fratelli Accardo Artigiani, zona in cui è prevista la totale riqualificazione. Il progetto è nella fase esecutiva e la disponibilità finanziaria avvia di fatto la fase del procedimento di appalto. Si continua nel progetto di investimento sull’impiantistica sportiva con 870 mila euro per il completo rifacimento del manto in erba sintetica, recinzioni e manutenzione straordinaria del campo di Santa Maria La Palma. Si aggiungono risorse per lo stadio Mariotti, con 128 mila euro destinati alla manutenzione delle tribune. Si reperiscono fondi per la manutenzione straordinaria della Torre della Polveriera (250 mila euro). E inoltre, si aggiungono risorse per 500 mila euro per l’ampliamento e manutenzione del cimitero comunale. Verso la soluzione anche l’aspetto dell’adeguamento strutturale del Cra nell’ex Hotel Green, con 509 mila euro destinati al lavori sia nei locali destinati agli anziani che in quelli che ospiteranno gli uffici, lavori che determinano il ritorno negli uffici delle diverse unità dislocate in altre sedi del Comune. Anche per il vecchio Cra di Viale della Resistenza arrivano risorse, per la precisione 200.000 euro, da impiegare all’adeguamento del CAM (Criteri Ambientali Minimi) condizione necessaria per procedere con la definizione del progetto di riqualificazione dell’immobile.

“Sono tante e importanti le risorse che mettiamo ancora a disposizione della città – commenta l’Assessore alle Opere Pubbliche Francesco Marinaro – e siamo soddisfatti di come abbiamo diretto le nostre attenzioni per dare un segnale forte per accelerare e per programmare nuove iniziative”. Previsti inoltre stanziamenti per progettare nuove opere, per le quali la Giunta ha destinato 400 mila euro (per uno stanziamento assestato di 660 mila euro). Tra le risorse previste, figurano 270 mila euro per la rigenerazione di spazi pubblici come i campi sportivi dei giardini Tarragona, il “Pallone” di via Kennedy e il campo da basket nell’area della scuola elementare della Mercede. Si chiude anche un capitolo nell’area Artigianale Ungias Galantè, con il cofinanziamento comunale, 34.000 euro, per il completamento delle opere di urbanizzazione del comparto.