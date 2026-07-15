“Secal, bilanci in utile e più servizi: bene, avanti così”

ALGHERO – “Quando ho assunto la responsabilità politica di SECAL, qualcuno raccontava che l’obiettivo fosse ridimensionarla, se non addirittura chiuderla.

Oggi i numeri raccontano una storia diversa.

SECAL approva il secondo bilancio consecutivo in utile.

Questo non significa che sia tutto risolto, sarebbe un clamoroso errore dirlo.

Restano criticità, margini di miglioramento e sfide importanti che richiederanno ancora impegno, investimenti, innovazione e capacità di ascolto.

Una società che gestisce un settore così delicato non può mai considerarsi arrivata.

Ma proprio per questo il risultato assume ancora più valore, perché dimostra che, mentre si affrontavano problemi complessi, si è riusciti a rafforzare la solidità della società, a consolidarne gli equilibri e a creare le condizioni per continuare a crescere.

Desidero ringraziare il Consiglio di Amministrazione, il dirigente Nurra, tutto il personale di SECAL e gli uffici comunali coinvolti.

In questi mesi il confronto è stato continuo, a volte anche intenso, ma sempre orientato a un unico obiettivo, quello di mettere la società nelle condizioni di lavorare meglio e offrire un servizio utile alla città.

La buona amministrazione non consiste nel sostenere che va tutto bene, bensì nel riconoscere ciò che ancora non funziona, affrontarlo con serietà e, nel frattempo, costruire risultati concreti.

La direzione di marcia è certificata e questa, per oggi, è una buona notizia”

Eneico Daga, assessore al Bilancio