Alloggi Fertilia, Aeronautica possibilista: “Prima il restyling, poi il dialogo”

ALGHERO – “In relazione a recenti ricostruzioni di stampa riguardanti il comprensorio alloggiativo di Fertilia, l’Aeronautica Militare ritiene necessario ristabilire la realtà dei fatti, basata su oggettivi vincoli tecnici e normativi. In primo luogo, si precisa che il complesso, composto da 4 palazzine per complessive 32 unità, versa da tempo in condizioni di diffusa inagibilità”. Arrivo, stretto giro, il chiarimento dell’Aeronautica sulla proposta di Christian Mulas e a seguire di Alberto Bamonti riguardo la possibilità di utilizzare gli alloggi all’ingresso di Fertilia per dare una risposta alla gravissima emergenza abitativa che insiste ad Alghero.

“Gravi criticità strutturali, che hanno imposto — come atto di responsabilità a tutela della pubblica incolumità — l’interdizione su diversi alloggi e pertanto proprio per motivi di sicurezza, solo una parte della struttura risulta effettivamente occupata. In tale contesto, si chiarisce che non è mai stata avviata alcuna interlocuzione formale tra gli Enti locali e la Forza Armata. L’Aeronautica Militare, pur avendo già in valutazione un piano di recupero graduale per alcune delle palazzine al fine di ripristinarne la funzionalità, ribadisce la propria disponibilità a un confronto tecnico con gli enti preposti. Tale dialogo non potrà tuttavia prescindere dal riconoscimento delle attuali condizioni infrastrutturali e dal rigoroso rispetto delle procedure amministrative vigenti”.