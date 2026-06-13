Futuro Nazionale: 100 tessere ad Alghero, Sorbara delegato per la Costituente di Roma

ALGHERO – Marcia avanti per il cammino del comitato di Futuro Nazionale ad Alghero, che si muove con decisione mentre i numeri iniziano a dare i primi risultati importanti. Inizialmente, raggiunta la quota di 35 tesserati, il gruppo locale aveva centrato subito l’obiettivo, ottenendo di diritto la possibilità di inviare un delegato per l’Assemblea Costituente Nazionale di Roma del 13 e 14 giugno, l’appuntamento che segnerà la nascita ufficiale del partito del Generale Roberto Vannacci. La scelta di proseguire la campagna di iscrizione fino alla fine del mese ha però impresso una forte accelerazione al progetto, tanto che il comitato è ormai a un passo dal raggiungimento delle 100 tessere.

Un dato particolarmente significativo, secondo il Coordinamento cittadino, che sottolinea come Alghero sia pienamente in linea con gli standard nazionali per quanto riguarda il tesseramento e stia registrando una crescita costante e incoraggiante.

Durante l’ultima riunione, l’assemblea degli iscritti ha approvato all’unanimità il nome per la trasferta romana: Alessandro Sorbara.

Sorbara si è proposto come delegato per rappresentare il comitato algherese all’importante appuntamento nazionale ed è stato scelto all’unanimità dagli iscritti. Ha militato da giovane per diversi anni nell’Esercito, lavorando in Somalia proprio alle dipendenze del Generale Vannacci, un periodo che ricorda ancora oggi con grande stima e affetto. Attualmente una grave malattia lo costringe su una sedia a rotelle, ma ciò non ha mai intaccato il suo entusiasmo e il suo impegno.

Il Coordinamento del Comitato esprime soddisfazione per il risultato raggiunto, chiarendo che questo rappresenta soltanto una tappa di un percorso destinato a crescere ulteriormente. I cittadini stanno rispondendo positivamente e dimostrano fiducia nel progetto. L’appuntamento di metà giugno a Roma sarà il momento in cui il partito prenderà ufficialmente forma e il comitato di Alghero si dice pronto a fare la propria parte sul territorio, mantenendo aperte le porte a chiunque voglia collaborare per affrontare i problemi della città fuori dalle vecchie logiche e nell’esclusivo interesse della comunità.