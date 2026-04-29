200mila euro dal Comune al Parco, Pd: “Svolta attesa da anni, scelta strategica”

ALGHERO – “L’approvazione in Consiglio Comunale della delibera sul contributo stabile all’Azienda Speciale Parco di Porto Conte segna una svolta attesa da anni.

Per troppo tempo il Parco, pur svolgendo funzioni fondamentali per la tutela ambientale e la valorizzazione del territorio, è stato privo di un sostegno strutturale adeguato. Oggi l’Amministrazione colma finalmente questa lacuna, assumendosi pienamente le proprie responsabilità.

Con la delibera viene introdotto un contributo ordinario di 200.000 euro annui per la copertura dei costi sociali, indispensabili a garantire servizi di interesse pubblico nell’ambito del territorio del Comune di Alghero. Una scelta necessaria per garantire la piena operatività dell’Ente e una scelta non più rinviabile. Non si può, infatti, pensare che il Parco si sostenga solo con azioni di autofinanziamento in quanto il fine primario delle sue azioni non può essere quello economico, ma deve essere quello della tutela e della salvaguardia del patrimonio ambientale. Per questa ragione finalmente l’Amministrazione ha voluto dare sostanza ai principi che dalla sua nascita furono inseriti nello Statuto del Parco e alle indicazioni dell’art.114 del TUEL, che disciplina l’azione delle Aziende speciali.

Il provvedimento è il risultato di un lavoro condiviso tra Amministrazione comunale e Consiglio direttivo del Parco di Porto Conte, a partire dal Presidente Emiliano Orrù; lavoro che ha permesso di costruire una soluzione che garantisca stabilità e sostenibilità all’Ente Parco.

Si tratta di una scelta politica chiara: riconoscere il ruolo strategico del Parco e garantire finalmente un sostegno strutturale, superando una fase di incertezza che si è protratta per troppo tempo.

Continueremo a lavorare affinché l’Azienda speciale Parco di Porto Conte possa operare nelle migliori condizioni possibili, garantendo servizi di qualità e contribuendo allo sviluppo sostenibile della nostra città”.