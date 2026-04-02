“Sanità, altro che festeggiare: fanno solo propaganda”

ALGHERO – “Dalle note stampa viste il 5 marzo si apprendeva che la cardiologia H24 ad Alghero sarebbe dovuta diventare operativa entro il 1° aprile… ma, visto il tempismo, viene quasi da chiedersi se non fosse un pesce d’aprile.

Infatti è una notizia che, purtroppo, non trova riscontro nella realtà dei fatti. In quanto siamo davanti all’ennesimo annuncio buono per i comunicati, ma non per i cittadini. La verità è che si continua a fare propaganda sulla pelle delle persone, raccontando ciò che non c’è, perché la realtà è una sola: ad Alghero la cardiologia non è operativa 24 ore su 24.

Mentre qualcuno festeggia risultati inesistenti, i cittadini restano senza certezze, tra turni scoperti e carenze croniche di personale. La preoccupazione è altissima: il messaggio che passa è surreale, ad Alghero ci si può ammalare “con più garanzie” solo nel fine settimana. Negli altri giorni resta il vuoto. Tutto questo non è tollerabile”

Alberto Bamonti consigliere comunale Gruppo Noi Riformiamo Alghero