“Parco, Mariani merita rispetto. Buon lavoro a Plastina”

ALGHERO – Il Coordinamento cittadino di Fratelli d’Italia Alghero rivolge un sincero ringraziamento al Dott. Mariano Mariani per il lavoro svolto alla guida del Parco di Porto Conte e dell’Area Marina Protetta Capo Caccia – Isola Piana, e formula i migliori auguri di buon lavoro al nuovo Direttore, Dott. Plastina.

«Mariani lascia un Ente più forte e consapevole del proprio ruolo. Durante la passata amministrazione Conoci, anche grazie al lavoro degli assessori di Fratelli d’Italia Marco Di Gangi e Alessandro Cocco, e al contributo di Adriano Grossi nel Consiglio di Amministrazione del Parco, sono stati avviati percorsi importanti di valorizzazione turistica e culturale: dalla Villa Romana di Sant’Imbenia alla Grotta Verde, fino all’integrazione degli attrattori nel sistema dell’Alghero Ticket».

«Dispiace invece constatare l’ennesima cadute di stile del presidente Pirisi, figura teoricamente super partes, che invece interviene per liquidare anni di lavoro con un attacco sprezzante. Definire Mariani “divisivo fino alla fine” significa non riconoscere il valore di un percorso amministrativo complesso, che ha prodotto risultati concreti e che avrebbe meritato, almeno nel momento del congedo, maggiore rispetto istituzionale».

«Il modo in cui si accompagna una scelta racconta molto dello stile politico di chi governa. Al nuovo Direttore Plastina rivolgiamo un sincero augurio di buon lavoro, con l’auspicio che possa proseguire e rafforzare quanto di positivo è stato costruito, senza disperdere una visione capace di tenere insieme ambiente, cultura, turismo e sviluppo del territorio».