“Mariani, le sue parole certificano la necessità di cambiare direttore”

ALGHERO – Le parole del Dott. Mariani mi inducono a una replica, che è anche una riflessione, a salvaguardia dell’onorabilità dell’Istituzione che rappresento e dell’Ente Parco stesso. L’inutile polemica con la quale ha voluto accompagnare il suo commiato la dice lunga su quanto fosse necessario un cambio alla direzione dell’Ente”. Così il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto sulla lettera di saluto del direttore uscente Mariano Mariani. “Quando si personalizza un ruolo di grande responsabilità a tal punto da pensare di essere unici e insostituibili nel ruolo – spiega il Sindaco – vuol dire che si è perso di vista il bene comune e la responsabilità che quel ruolo comporta. Il nuovo direttore, risultato vincitore di una selezione a evidenza pubblica – segnala Raimondo Cacciotto – è pienamente legittimato ad affrontare il suo compito con la necessaria autonomia, senza condizionamenti del passato, apportando la sua esperienza, la propria professionalità e una buona dote di entusiasmo, con i quali saprà farsi apprezzare dal territorio e dalla comunità algherese. La politica al governo della città agisce ogni giorno, nel rispetto delle norme, nell’interesse della comunità e con tanta passione per il bene comune. Lo fa cercando di ascoltare, dialogare e unire piuttosto che – sottolinea – dividere, lacerare e personalizzare ruoli e responsabilità”.