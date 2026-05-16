“Pediatria, riaperto il corridoio”: accolta la segnalazione di Mulas

ALGHERO – “Il presidente della Commissione Consiliare Sanità, Christian Mulas, esprime un sentito ringraziamento al direttore generale della ASL, Antonio Lorenzo Spano, e alla direttrice sanitaria dell’Ospedale Civile di Alghero, dottoressa Anita Giaconi, per aver accolto la segnalazione relativa alla riapertura del corridoio di collegamento con il reparto di Pediatria, precedentemente chiuso.

“Il 7 agosto 2025 avevo denunciato pubblicamente una situazione di forte disagio per mamme, bambini e operatori sanitari. La chiusura del corridoio costringeva infatti le famiglie ad uscire dall’interno dell’ospedale per poter raggiungere il reparto di Pediatria, creando notevoli problematiche anche per medici, infermieri e OSS”, dichiara il presidente Christian Mulas.

“Desidero ringraziare in particolare la dottoressa Giaconi che, insieme al direttore generale Antonio Spano, ha accolto la mia richiesta di liberare il corridoio che nel tempo era diventato uno spogliatoio, restituendo così un collegamento fondamentale per garantire sicurezza, funzionalità e dignità ai pazienti piu fragili come i bambini e agli operatori”.

Il presidente della Commissione Sanità sottolinea inoltre la collaborazione istituzionale avvenuta con il sindaco di Alghero, Raimondo Cacciotto, informato direttamente della problematica e favorevole alla soluzione individuata.

“Si tratta di un lavoro importante tra Amministrazione comunale e ASL per garantire servizi efficienti e attenzione concreta ai cittadini”, conclude il presidente della Commissione Consiliare Sanità Christian Mulas.