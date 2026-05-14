“Invasione tavolini e incuria nel Centro Storico”

ALGHERO – “Salviamo la bellezza dell’opera “Sopra ogni cosa la tua anima” di via Maiorca viene inviata agli ex sindaci Carlo Sechi e Mario Conoci, al sindaco Raimondo Cacciotto, agli assessori alla Cultura Raffaella Sanna, al Turismo Ornella Piras e all’Immaginazione civica Roberto Corbia.

Rivolgiamo un appello per Salvare la bellezza e valorizzare l’installazione dell’artista Stefano Serusi in via Maiorca – scrive in una nota il portavoce del Comitato Suolo Pubblico Bene Comune – l’opera fa parte del progetto di arte contemporanea In Sacro Itinere. Il progetto primigenio ha visto la luce negli anni Novanta, quando ricopriva la carica di primo cittadino Carlo Sechi e proseguito nel 2023 quando lo era Mario Conoci con l’opera, appunto, di Stefano Serusi (realizzata dalla ceramista Elisabetta Frau) dal titolo “Sopra ogni cosa la tua anima” ispirata dalle liriche della poetessa Alfonsine Storni. Il verso, tratto dalla produzione della Storni, è modellato come un ramo rampicante con spine, evocando sia la Settimana Santa sia la vita tormentata della poetessa, spesso legata al tema dell’inquietudine. Oggi, sotto la parete di via Maiorca, in cui è ubicata l’opera, vi sono eco box abbandonati con piante rinsecchite, spazzatura, furgoni, auto: una inaccettabile condizione di incuria

Dall’incuria alla valorizzazione: un roseto per la poetessa Alfonsina Storni “Il Comitato Suolo Pubblico Bene Comune rivolge un appello agli ex sindaci e, soprattutto a quello in carica e agli assessori comunali, per valorizzare il contesto e l’opera eliminando le auto e gli eco box da quello spazio per realizzare una aiuola-giardino di rose, un vero e proprio roseto attrezzato con sedute/panchine per contemplare l’opera e ascoltare, da un altoparlante a basse emissioni, le liriche di Alfonsina Storni.”

“La cura del roseto, sotto la supervisione del servizio per il verde del comune, potrebbe essere preso in carico dai residenti e dagli esercenti che già in una parte di quello spazio posizionano i tavoli per la somministrazione. Sarebbe un bel modo condiviso di valorizzare la bellezza, infatti l’angolo scelto dall’artista Stefano Serusi è particolarmente significativo, posto a pochi passi dalla cupola policrona della chiesa di San Michele, patrono della città di Alghero”

Comito Suolo Pubblico Alghero

Nella foto via Maiorca (Centro Storico di Alghero)