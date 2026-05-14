Odissea Continuità Aerea, Fdi alla Todde: “Basta slogan, sardi penalizzati”

ALGHERO – «La cancellazione del volo ITA Alghero–Linate previsto questa mattina alle 8.55, comunicata senza adeguato preavviso ai passeggeri, è l’ennesimo episodio che dimostra la fragilità della continuità territoriale da e per Alghero». Fratelli d’Italia Alghero interviene duramente dopo le segnalazioni ricevute da alcuni cittadini rimasti a terra presso l’aeroporto di Fertilia.

«Non conosciamo ancora le cause tecniche o operative della cancellazione e chiediamo che vengano chiarite. Quando un volo in continuità viene cancellato all’ultimo momento, a pagarne il prezzo sono cittadini che hanno bisogno di viaggiare per visite mediche, lavoro, studio, o impegni non rinviabili».

Per FdI «riprogrammare i passeggeri sul volo serale delle 21.40 non cancella il disagio. Per molti significa perdere appuntamenti sanitari, collegamenti successivi e intere giornate».

«Da tempo denunciamo che Alghero è penalizzata da un modello rigido e insufficiente. Sulla continuità aerea né la Giunta Todde, né il consigliere regionale del territorio hanno fatto alcun passo avanti, restando immobili. La continuità territoriale va ripensata per garantire collegamenti certi, equi e affidabili al Nord-Ovest della Sardegna».

«Pretendiamo che la Todde intervenga subito per chiarire le ragioni della cancellazione, verificare l’assistenza ai passeggeri e pretendere il rispetto degli obblighi di servizio pubblico».

«La continuità territoriale – conclude Fratelli d’Italia – non può restare uno slogan. Per Alghero e il Nord-Ovest è un diritto essenziale, e come tale va garantito».