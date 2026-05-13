“Studenti in onda”: i ragazzi dei poli tecnici di Alghero e Sassari su Radio Onda Stereo

ALGHERO – Sei redazioni di studenti del Polo Tecnico dell’Istituto superiore “Devilla” di Sassari e dell’Istituto superiore “Roth” di Alghero (indirizzi Iti, Ipia, Ipsar e Afm) stanno realizzando una serie di
trasmissioni radiofoniche con i protagonisti del territorio, dal titolo “Studenti in Onda”.
La prima puntata del programma che andrà in onda giovedì 14 maggio alle ore 11 e alle ore 17 su
Radio Onda Stereo 98.3 in FM per il nord ovest della Sardegna, con replica domenica, sempre alle
11 e alle 17, sarà disponibile anche in streaming tramite la APP ufficiale e il sito ondastereo.it e
visitabile su Instagram nella pagina “Studenti in onda”, con progetto grafico di Andrea Fenu.
Condotto da Nicola Nieddu con la regia tecnica di Giuseppe Niolu, il primo appuntamento vedrà
protagonista Gianfranca Pirisi, vicepresidente della Cantina Santa Maria La Palma, intervistata
dagli studenti della redazione AB Roth, Sofia Mulas, Marta Pinna, Giuseppe Mura, Federico Cocco
e Francesco Sechi. “Durante l’intervista ci confrontiamo in modo diretto con le aspettative della
prestigiosa azienda e dell’intero territorio e abbiamo l’opportunità di mettere in luce le competenze
acquisite col progetto”, dichiarano i ragazzi.
L’iniziativa, promossa dall’Associazione NoiSardegna APS, presieduta da Monica Placchi, storica
capitana della Torres femminile dello scudetto e attuale coordinatrice del progetto, mette in
rapporto gli studenti con le imprese e le istituzioni del territorio. La produzione e il supporto tecnico
sono a cura di Radio Onda Stereo, con il contributo della Fondazione di Sardegna. Un vero e proprio
percorso di orientamento e comunicazione: gli studenti si confrontano con microfoni, regia,
scrittura e montaggio per raccontare in prima persona il mondo dell’impresa e le opportunità del
territorio.