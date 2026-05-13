“La differenza tra chi rivendica e chi realizza

ALGHERO – “Ancora una volta Forza Italia dimostra di essere sempre in prima fila quando c’è da appuntarsi medaglie, e puntualmente pronta a scaricare sugli altri ogni difficoltà quando emergono problemi. Un atteggiamento francamente incomprensibile, che non rende un buon servizio alla città e alimenta una polemica sterile, lontana dai reali interessi della comunità. Nessuno mette in discussione il fatto che il percorso amministrativo della palestra geodetica abbia preso avvio negli anni precedenti. La cronistoria degli atti lo conferma ed il Sindaco in testa lo ha sempre evidenziato con chiarezza. Ma è altrettanto evidente che la differenza tra un’opera annunciata e un’opera realizzata sta nella capacità di portarla a compimento. Ed è esattamente ciò che l’Amministrazione guidata dal Sindaco Raimondo Cacciotto sta facendo.

Dopo l’aggiudicazione del primo lotto e la stipula del contratto, avvenuta nel gennaio 2025, i lavori hanno registrato un rallentamento dovuto a cause oggettive, in particolare alle copiose precipitazioni che hanno interessato il territorio e ai tempi tecnici necessari per la realizzazione della struttura geodetica. Nel frattempo, l’Amministrazione ha lavorato con pragmatismo per reperire le ulteriori risorse indispensabili al completamento dell’intervento che, diversamente, sarebbe stato carente di servizi indispensabili. È stato così predisposto il Lotto B, del valore di 800 mila euro, approvato dalla Giunta comunale nell’agosto 2025, che prevede la realizzazione di spogliatoi, ambulatorio, servizi igienici, deposito, percorsi pedonali esterni, completamento dell’impiantistica e fornitura delle attrezzature sportive. A dicembre 2025 è stato approvato il progetto esecutivo del completamento e, nel marzo 2026, è stata avviata la procedura di gara per l’affidamento dei lavori. Contestualmente, la Giunta ha stanziato ulteriori 129 mila euro per la fornitura e posa della pavimentazione sportiva in parquet e linoleum e per la tracciatura del campo di gioco.

A conferma della concretezza dell’azione amministrativa, è stata inoltre formalizzata l’aggiudicazione provvisoria dell’impresa incaricata di realizzare il Lotto B. Un passaggio che consente di procedere speditamente verso il completamento dell’opera e di avvicinare ulteriormente la consegna di una struttura attesa da anni da studenti, famiglie e associazioni sportive. Questi sono i fatti. E i fatti raccontano di un’Amministrazione che non si limita a rivendicare ciò che è stato avviato, ma lavora per reperire risorse, superare criticità e accompagnare i progetti fino alla loro effettiva realizzazione. Ciò che interessa ai cittadini non è la corsa ad attribuirsi i meriti, ma vedere finalmente concluse le opere e restituiti alla comunità spazi moderni, funzionali e all’altezza delle esigenze della città.“

“Maggioranza Consiliare del sindaco Cacciotto”