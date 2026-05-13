Arriva l’Alghero Kombat 2026 Spring Edition: la carica dei fighters invade la Riviera del Corallo

ALGHERO – Dopo il successo della Winter Edition, il grande fighting targato Federkombat torna protagonista nella Riviera del Corallo. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026, la Palestra Mariotti di Alghero ospiterà l’Alghero Kombat 2026: Spring Edition, un appuntamento cruciale che vedrà impegnati atleti di rilievo nazionale in sfide mozzafiato di Kickboxing e Muay Thai. Il Programma dell’Evento

La manifestazione, inserita nel prestigioso circuito nazionale Federkombat, si articolerà in due giornate ad alta intensità: Sabato 16 Maggio: La cerimonia di inaugurazione si terrà presso la terrazza panoramica del Lido Lounge Bar, dove si svolgeranno le operazioni di peso ufficiali e l’atteso “head to head” tra i protagonisti, alla presenza di autorità e stampa. Domenica 17 Maggio: Il cuore pulsante dell’evento si sposterà alla Palestra Mariotti. Le competizioni avranno inizio alle ore 10:45 con una card ricca di di assoluto rilievo tecnico. I Match in Evidenza. Il programma tecnico prevede una selezione dei migliori fighters attualmente in circolazione. Tra i match più attesi della giornata di domenica spiccano i match dei portacolori di casa Luca Piras, Emanuel Spiga e Davide Demartis. Organizzato dallo staff di Kickboxing Alghero, l’evento punta a superare i numeri record del 2025. Con una stima di circa 600 presenze tra atleti, staff e pubblico, l’Alghero Kombat si conferma un appuntamento di seguito per il turismo sportivo locale, coinvolgendo attivamente le strutture ricettive del territorio.

“Con la Spring Edition di Alghero Kombat 2026, consolidiamo un percorso che unisce l’eccellenza sportiva della Kickboxing e della Muay Thai alla valorizzazione del nostro territorio. Dopo i numeri straordinari dell’edizione invernale, puntiamo a offrire un palcoscenico di rilievo nazionale per i nostri atleti, trasformando la Palestra Mariotti nel cuore pulsante del fighting sardo e confermando Alghero come meta d’elezione per il grande sport” il commento del presidente del sodalizio Antonio Demontis. Partner tecnico di manifestazione TRJ Fight. Appuntamento alla Palestra Mariotti domenica 17 maggio con inizio alle 10:45